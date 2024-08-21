向普廷討公道！烏克蘭國會通過加入國際刑事法院

烏克蘭國會通過加入國際刑事法院，為受害者伸張正義。（法新社）

2024/08/21 21:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，烏克蘭最高拉達（國會）8月21日投票通過加入國際刑事法院（International Criminal Court，ICC），這項具有歷史意義的決定，標誌著烏克蘭在追究俄羅斯戰爭罪行方面邁出重要一步。

加入國際刑事法院，將賦予烏克蘭利用國際法追究俄羅斯責任的更強大工具。國際刑事法院可以調查和起訴種族滅絕、危害人類罪和戰爭罪等嚴重罪行，並有權發出逮捕令。這對於烏克蘭來說，是一個重要的法律武器，可以對犯下戰爭罪行的俄羅斯個人，包括高層官員，施加壓力。

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然而，烏克蘭加入國際刑事法院的道路並非一帆風順。烏克蘭於2000年簽署了建立國際刑事法院的《羅馬規約》（Rome Statute），但一直沒有批准。一些政治和軍事人物擔心烏克蘭士兵也可能面臨國際刑事法院的起訴，因此對於批准《羅馬規約》一直存在疑慮。

報導提到，此次批准《羅馬規約》包含了對第124條的提及，該條款將使烏克蘭公民在7年內免於因戰爭罪被起訴，這也反映了烏克蘭在平衡追究俄羅斯責任和保護自身利益之間的考量。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稱此舉是「歷史性的」，這是一段充滿挑戰、迷思和恐懼的漫長旅程。這也凸顯了烏克蘭加入國際刑事法院的決心，以及對國際社會支持的渴望。

國際刑事法院去年已對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）及其兒童權利專員路芙娃-貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）發出逮捕令，指控他們將烏克蘭兒童驅逐到俄羅斯和俄羅斯控制的領土。烏克蘭加入國際刑事法院，將進一步加強國際社會對俄羅斯追責的力道。

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