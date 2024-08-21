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    從深海到外星 「暗黑氧氣」發現揭生命起源神秘面紗

    目前科學家在深海中發現一項可以自行產生氧氣的自然生態系統，令所有人跌破眼鏡。示意圖。（路透）

    目前科學家在深海中發現一項可以自行產生氧氣的自然生態系統，令所有人跌破眼鏡。示意圖。（路透）

    2024/08/21 14:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕最近，科學家發現了一種打破人們固有觀念的現象——「深海中的暗氧」。這一發現是來自於在太平洋深海領域中的研究，研究結果顯示出在沒有陽光的深海環境下，海底的金屬礦石竟然能自行產生氧氣，這項發現對我們以往對於地球氧氣來源的認知提出了不小的挑戰。

    綜合外媒報導，該研究團隊聯合了波士頓大學（Boston University）和蘇格蘭海洋科學協會（Scottish Association for Marine Science）。他們在12000英尺深的克萊里昂-克利珀頓區（Clarion Clipperton Zone，CCZ）發現了海底的多金屬結核（polymetallic nodules）能自行生成氧氣。這些結核裡面含有銅、鎳、鈷、鐵和錳等金屬，而它們在深不見底的環境下與海水發生電解作用，幽幽地產生了人類賴以維生的氧氣。

    這些海底金屬結核就像天然的「地球電池」，能夠在深海生成足夠的電能來分解水分子，產生氧氣。這是一項令人震驚的發現，因為目前在科學界，人們普遍認為氧氣是由在陽光照射下的植物和藻類產生的。但在這裡，這些金屬礦物在沒有光的環境下也能生氧，這個結果最初還讓該項目的研究人員以為儀器壞了，再三確認後才終於證實這一發現。

    這一發現也引起了一些環保組織對深海開採的擔憂，因為大規模的資源開採可能會破壞這一自然氧氣生成系統，他們呼籲應立即停止或暫停深海開採計劃，以保護在深海較為原始且脆弱的生態環境。

    除此之外，這種「暗黑氧氣」的發現還可能對外星生命相關的研究有幫助，比如可以開始探討在土衛二（Enceladus）和木衛二（Europa）等外星上是否也有類似的生命現象。

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