畫面曝！酒醉男搭機想開置物櫃 被阻止竟「呼空服員一巴掌」

瑞安航空機上1名疑似喝醉男乘客行徑失控，機組人員見狀上前制止卻被對方搧一巴掌。示意圖。（路透）

2024/08/20 16:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭瑞安航空1架從英國利物浦飛往西班牙特內里費島航班，飛行途中機上1名疑似喝醉男乘客行徑失控，機組人員見狀上前制止卻被對方搧一巴掌，機長聞訊緊急改飛往聖地亞哥德孔波斯特拉降落，畫面公開後引起外界關注。

綜合外媒報導，廉價航空瑞安航空一架波音737客機當地時間7月4日預計從利物浦飛往特內里費島（Tenerife）客機，飛行途中1名男乘客堅持打開行李置物櫃，機組人員見狀上前阻止，公開影像可見，空服員試圖阻止男乘客打開櫃子時，竟遭男子搧一巴掌，場面混亂，最終數名機組人員成功制服男乘客，機長聞訊緊急改轉降西班牙自治區首府聖地亞哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）機場。

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事發客機上的1名乘客回憶，該名男子疑似喝醉，甚至還在飛機試圖抽菸，所幸瑞安航空機組人員專業地處理此情況。

瑞安航空近日向《太陽報》回應，當日機組人員提前致電聖地亞哥德孔波斯特拉警方求助，飛機落地後當地警員逮捕男乘客，這名乘客自此被禁止搭乘瑞安航空航班，該航班隨後繼續前往特內里費島。

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瑞安航空機上1名疑似喝醉男乘客行徑失控，機組人員見狀上前制止卻被對方搧一巴掌。（圖擷自「@johnny000088」X）

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