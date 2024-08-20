為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

畫面曝！酒醉男搭機想開置物櫃 被阻止竟「呼空服員一巴掌」

瑞安航空機上1名疑似喝醉男乘客行徑失控，機組人員見狀上前制止卻被對方搧一巴掌。示意圖。（路透）

瑞安航空機上1名疑似喝醉男乘客行徑失控，機組人員見狀上前制止卻被對方搧一巴掌。示意圖。（路透）

2024/08/20 16:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭瑞安航空1架從英國利物浦飛往西班牙特內里費島航班，飛行途中機上1名疑似喝醉男乘客行徑失控，機組人員見狀上前制止卻被對方搧一巴掌，機長聞訊緊急改飛往聖地亞哥德孔波斯特拉降落，畫面公開後引起外界關注。

綜合外媒報導，廉價航空瑞安航空一架波音737客機當地時間7月4日預計從利物浦飛往特內里費島（Tenerife）客機，飛行途中1名男乘客堅持打開行李置物櫃，機組人員見狀上前阻止，公開影像可見，空服員試圖阻止男乘客打開櫃子時，竟遭男子搧一巴掌，場面混亂，最終數名機組人員成功制服男乘客，機長聞訊緊急改轉降西班牙自治區首府聖地亞哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）機場。

事發客機上的1名乘客回憶，該名男子疑似喝醉，甚至還在飛機試圖抽菸，所幸瑞安航空機組人員專業地處理此情況。

瑞安航空近日向《太陽報》回應，當日機組人員提前致電聖地亞哥德孔波斯特拉警方求助，飛機落地後當地警員逮捕男乘客，這名乘客自此被禁止搭乘瑞安航空航班，該航班隨後繼續前往特內里費島。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

瑞安航空機上1名疑似喝醉男乘客行徑失控，機組人員見狀上前制止卻被對方搧一巴掌。（圖擷自「@johnny000088」X）

瑞安航空機上1名疑似喝醉男乘客行徑失控，機組人員見狀上前制止卻被對方搧一巴掌。（圖擷自「@johnny000088」X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
別在北捷做這些事！ 否則會被列拒載名單
2016/05/17 11:23

別在北捷做這些事！ 否則會被列拒載名單
武漢肺炎》日男電車上喊「我是感染者」 全線停駛1小時
2020/03/17 00:27

武漢肺炎》日男電車上喊「我是感染者」 全線停駛1小時
impression

捷運黃線串連商圈 軌道經濟店面超值
華航空服員偕男友醉鬧小港機場 網友批︰丟臉丟到別人家
2024/04/30 13:30

華航空服員偕男友醉鬧小港機場 網友批︰丟臉丟到別人家
醉漢高鐵咆哮動粗 同車廂乘客免費升等商務艙
2015/01/30 23:22

醉漢高鐵咆哮動粗 同車廂乘客免費升等商務艙
impression

桃園捷運新里程！捷運綠線G10至G12站傳統圓隧道全數貫通
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播