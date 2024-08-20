二戰「被遺忘戰役」揭秘 阿留申群島驚現3艘沉船

先進的聲納系統使用新型硬體和先進軟體，能夠以比早期系統更遠的距離和更高的解析度來掃描海底，包括這張「琴平丸」（Kotohira Maru）沉船殘骸的掃描圖。（圖：Thayer Mahan）

2024/08/20 10:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國「生活科學」（Live Science）網站18日報導，水下考古學家在阿拉斯加阿留申群島（Aleutian Islands）附近發現3艘二戰時期的軍艦殘骸，為這場被稱為「被遺忘戰役」的衝突提供了新的實物證據。這一發現不僅填補了歷史空白，也為我們理解太平洋戰爭的全貌提供了重要線索。

這3艘沉船分別是兩艘日本貨船和一艘美國電纜船「德爾伍德號」（SS Dellwood）。它們的沉沒時間跨越了阿圖島（Attu Island）戰役的整個過程：從1942年6月日軍入侵，到1943年5月美軍重新奪回該島後不久。這一時間跨度凸顯了阿留申群島戰役的持久性和激烈程度。

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東卡羅來納大學（East Carolina University）的研究團隊在7月進行了為期兩週的探險，運用先進的合成孔徑聲納技術成功定位這些沉船。該技術使用新硬體和先進軟體處理技術，能夠在更遠距離和更高解析度下創建海底3D掃描圖，大大提高了海底勘測的效率。

研究共同領導人、海事考古學家布希（Dominic Bush）解釋了日軍的戰略意圖：「日軍原本計畫將阿圖島打造成『不沉的航空母艦』，以攻擊其他美國據點。」這一說法揭示了日軍在太平洋戰爭中的野心，也解釋了為何他們會冒險佔領如此偏遠的島嶼。

然而，隨著太平洋戰局的變化，日軍在阿圖島的處境越發艱難。布希補充道：「他們被帝國指揮部遺棄，基本上被告知要堅持到底，就是要他們光榮戰死。」這一細節揭示了日本軍國主義的殘酷性，也說明了阿圖島戰役的慘烈程度。

值得注意的是，阿圖島和附近的基斯卡島（Kiska）是二戰期間北美唯一被外國敵人入侵和佔領的地區。這一事實凸顯了阿留申群島戰役在美國戰時歷史中的獨特地位。美國為了奪回這些島嶼，投入了大量資源：近一年的持續轟炸和近3.5萬名美加士兵。1943年5月的阿圖島戰役中，2351名日軍和549名盟軍士兵喪生，這些數字進一步說明了這場戰役的慘烈程度。

研究團隊在沉船殘骸上觀察到的損傷證實了它們的沉沒原因：兩艘日本貨船「琴平丸」（Kotohira Maru）和「芝里邦丸」（Cheribon Maru）被美軍戰機轟炸沉沒，而美國電纜船「德爾伍德號」則是在執行戰後重建任務時意外沉沒。這些發現不僅驗證了歷史記載，也為我們提供了戰爭後期軍事行動和重建努力的第一手資料。

此外，研究人員還發現了證據，顯示美軍曾使用反潛網來保護阿圖島主要港口免受日本潛艦攻擊。這一細節揭示了美軍在奪回島嶼後採取的防禦措施，進一步豐富了我們對這場戰役的理解。

報導指出，這項研究為我們理解二戰太平洋戰場的複雜性提供了新的視角。它提醒我們，即使在被稱為「被遺忘戰役」的衝突中，也有無數生命被捲入其中，每一個遺骸背後都有一個需要被記住的故事。阿留申群島戰役雖然規模相對較小，但它在戰略上的重要性和對參與者的深遠影響，都值得進一步研究和反思。

「德爾伍德號」（S.S. Dellwood）沉船上的絞盤。該船在1943年5月日軍入侵被擊退後，為阿圖島（Attu）新建的美軍空軍基地鋪設電纜時沉沒。（圖：World Scanning Project）

研究團隊今年7月搭乘「北歐人二號」（Norseman II）船進行了為期兩週的阿圖島（Attu）探險。這艘船原本是捕蟹船，現已改裝成科研船。（圖：Support Vessels of Alaska, Inc）

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