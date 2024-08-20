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    川普貼圖暗指獲泰勒絲支持 卻被揭發是AI生成照片

    川普近期在「Truth Social」社群平台發布關於泰勒絲的照片，並暗指他得到泰勒絲與泰勒絲粉絲「Swifties」的支持，實際上這些照片有部分是AI照片。圖為本報合成。（歐新社、路透）

    川普近期在「Truth Social」社群平台發布關於泰勒絲的照片，並暗指他得到泰勒絲與泰勒絲粉絲「Swifties」的支持，實際上這些照片有部分是AI照片。圖為本報合成。（歐新社、路透）

    2024/08/20 08:10

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2024年美國總統大選目前正如火如荼進行中，不過，共和黨總統候選人川普近期在自家「Truth Social」社群平台發布關於流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的照片，並暗指他得到泰勒絲與泰勒絲的粉絲（Swifties）支持，實際上這些照片有部分是AI合成照。

    綜合外媒報導，在川普的貼文中貼出數張照片，包括Swifties穿著「Swifties for Trump」的T恤，表達對川普的支持，以及一張由AI生成的泰勒絲照片，泰勒絲在照片中與「山姆大叔」形象結合，並附上「泰勒絲希望你投給川普」的文字標題。川普則在貼文中表示：「我接受！」暗指他接受泰勒絲與Swifties的支持。泰勒絲2020年曾表態支持拜登與賀錦麗（Kamala Harris），還在同年發布的紀錄片《美國小姐》中批評川普，目前她則是尚未公開支持2024總統大選的候選人。

    在川普貼文發布的數張照片截圖中，僅有兩張是真實照片，這兩張照片是川普支持者皮沃瓦茨克（Jenna Piwowarczyk）6月18日時在威斯康辛州的川普競選活動中所拍攝，她在照片中穿著「Swifties for Trump」的T恤，而她的照片是在川普發文前就已經上傳至社群平台「X」。

    皮沃瓦茨克透過威斯康辛當地媒體發表聲明表示，她知道有許多Swifties是保守立場，也有很多人表達對「Swifties for Trump」這項運動的支持；媒體必須瞭解，在美國數百萬Swifties之中，當然會有很多人支持川普或保守價值，與此同時也喜歡泰勒絲的音樂，這是真實存在的。

    相較於「保守派的Swifties」，支持民主黨的Swifties動作就大得多。在拜登宣布退選並支持賀錦麗競選後，有大量Swifties馬上成立名為「Swifties for Kamala」的社群帳號，動員Swifties在選戰中支持賀錦麗，並在「X」平台上有超過6萬人追蹤該帳號。「Swifties for Trump」目前還沒有「官方社群」。

    外媒表示，這張泰勒絲照片是AI合成照。（圖擷取自Truth Social）

    外媒表示，這張泰勒絲照片是AI合成照。（圖擷取自Truth Social）

    在川普分享的數張截圖中，僅有右上及右下的白衣者是真實照片。照片中主角、川普支持者皮沃瓦茨克對此發聲，表示自己是Swifties但也支持川普。（圖擷取自Truth Social）

    在川普分享的數張截圖中，僅有右上及右下的白衣者是真實照片。照片中主角、川普支持者皮沃瓦茨克對此發聲，表示自己是Swifties但也支持川普。（圖擷取自Truth Social）

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