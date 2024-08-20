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    神祕天體高速逃逸銀河系 公民科學家解開宇宙遠古之謎

    這張藝術概念圖描繪了一顆假設性的白矮星（左側）在爆炸成為超新星的過程。右側的天體是 CWISE J1249，可能是一顆因這次爆炸而從該系統中被彈射出去的恆星或棕矮星。這種情境是對 CWISE J1249 起源的一種可能解釋。（圖： Adam Makarenko / W.M. Keck Observatory）

    這張藝術概念圖描繪了一顆假設性的白矮星（左側）在爆炸成為超新星的過程。右側的天體是 CWISE J1249，可能是一顆因這次爆炸而從該系統中被彈射出去的恆星或棕矮星。這種情境是對 CWISE J1249 起源的一種可能解釋。（圖： Adam Makarenko / W.M. Keck Observatory）

    2024/08/20 07:36

    〔編譯陳成良／綜合報導〕業餘天文學家在美國航太總署（NASA）的支持下，發現了一顆正以每小時約160萬公里速度離開銀河系的神秘天體，該天體可能來自銀河系早期，並因超新星爆炸或黑洞的影響被高速拋射出來。

    據《每日科技網》（scitechdaily）19日報導，大多數恆星都安穩地環繞著銀河系中心運行，但NASA「後院世界：第九行星」計畫的公民科學家卻發現了一顆高速運行並將逃離銀河系的天體CWISE J124909.08+362116.0（以下簡稱CWISE J1249）。這是首顆質量接近或低於小型恆星的超高速天體。

    「後院世界」計劃利用NASA的廣域紅外巡天探測器（Wide-field Infrared Explorer, WISE）收集的紅外線影像，該探測器在2009年至2011年間拍攝了全天空影像，並於2013年重新啟動為近地天體廣域紅外巡天探測器（NEOWISE），直至2024年8月8日退役。

    幾年前，來自德國紐倫堡的公民科學家卡巴特尼克（Martin Kabatnik）、湯瑪斯·P·比克（Thomas P. Bickle）和卡塞爾登（Dan Caselden）在WISE影像中發現了這顆黯淡且快速移動的天體。經地面多個天文望遠鏡的後續觀測，確認了這一發現並對該天體進行了詳細描述。這些公民科學家現在是發表於《天體物理學期刊快報》（The Astrophysical Journal Letters）的這篇研究的共同作者。

    CWISE J1249以約每小時160萬公里的速度逃離銀河系，並且質量較低，可能是低質量恆星或棕矮星（Brown Dwarf）。矮星介於氣體巨行星與恆星之間，但該天體的低金屬量使得其特性異常，這表明它可能來自銀河系的首批恆星世代。

    這顆天體高速逃逸的原因可能是它原本屬於一個雙星系統，其中一顆白矮星吸收過多物質後發生超新星爆炸，將它彈射出來。另一個可能性是它來自球狀星團，並因為與黑洞的偶然相遇被拋出。

    這項研究由加州大學聖地亞哥分校（University of California, San Diego）天文與天體物理系助理教授凱爾·克雷默（Kyle Kremer）領導，並與來自世界各地的公民科學家合作完成。

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