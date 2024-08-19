外國網紅在南韓買到過期3週麵包 網友痛批：國家級恥辱

美籍旅行網紅在南韓買到過期3週的麵包，讓韓國網友紛紛抨擊店家。（圖擷自「Nick K」YouTube頻道）

2024/08/19 15:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國籍旅行YouTuber「Nick K」，在騎自行車環遊世界各國時拍攝影片上傳，擁有22.5萬名粉絲訂閱，孰料在近日的YT影片中，可以看到他行經南韓仁川江華島時買到過期3週的麵包，讓南韓網友紛紛抨擊店家，痛斥這根本是國家級恥辱。

據《YTN》報導，Nick當時在一處無人咖啡廳點了「猛獁麵包（配料豐富的夾心麵包）」，隨後在一處戶外座位坐下享用，但咬了一口之後就表情不對，坦言「這是我在南韓吃過的最糟糕的食物。」

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Nick表示，麵包是他從無人咖啡廳冰箱冷凍庫拿出來的，有用微波爐加熱了一下，嘗起來真的很難吃，雖然他實在是餓了想要繼續吃，但還剩下一半就再也吃不下去了。

Nick後續查看包裝時，赫然看到有效期限至今年7月15日為止，距離影片拍攝當天已經過了3個星期，Nick當下也感到非常生氣，直說他再也不會去那間店了。

南韓網友看到後也紛紛在YT影片下方留言，直指販賣過期食品已經犯法，要求相關單位趕快出來查辦，並痛批這間無人咖啡廳給南韓帶來了恥辱。

另一方面，由於Nick當時是抵達另一間咖啡店的室外座位才開始吃過期麵包，他擔心那間無辜的咖啡店會被誤會，目前已在YT影片刪除相關片段並留言說明，不過這段不愉快的過程仍在南韓上網路發酵。

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