指賀錦麗民調「虛高」 范斯：真相是「停滯與平緩」

范斯的言論反映了共和黨對主流媒體民調的普遍不信任。（美聯社）

2024/08/19 13:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著2024年美國總統大選進入白熱化階段，共和黨陣營最近炮口對準民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的民調優勢。共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）18日在福斯新聞（Fox News）節目中指稱，賀錦麗的民調支持率已「趨於停滯和平緩」。

范斯指出，儘管賀錦麗在數週前的民調中曾有短暫的「糖果高峰」，但根據共和黨內部的數據，她的支持率已經趨於平緩。他透露，賀錦麗競選團隊內部對此感到憂心，認為這種趨勢對她的選情不利。范斯的言論反映出共和黨對民主黨候選人民調數據的高度懷疑。

請繼續往下閱讀...

然而，范斯的觀點似乎與最新的民調結果有所出入。節目主持人布里姆（Shannon Bream）提到，《華盛頓郵報》（Washington Post）與美國廣播公司（ABC）18日公布的聯合民調顯示，賀錦麗在全國範圍內領先4至5個百分點，這與范斯所描述的趨勢不符。

面對質疑，范斯堅持認為，有許多民調顯示賀錦麗的支持率正在停滯。他還特別提到，《華盛頓郵報》和ABC在2020年夏天的民調「極不準確」，暗示這些機構的民調可能存在偏差，並質疑其可靠性。

報導指出，范斯的言論揭示了共和黨對主流媒體民調的普遍不信任。他強調，共和黨不應過分依賴民調結果，並指出在2016年和2020年的選舉中，媒體經常利用「假民調」來削弱共和黨選民的投票意願，進而製造內部分裂。

最後，范斯表達了對共和黨候選人川普競選前景的樂觀態度，稱川普目前處於有利位置，並堅信最終將贏得選舉。儘管面臨民調劣勢，共和黨依然對選舉結果充滿信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法