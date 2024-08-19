佛州巨蟒狩獵賽越夜越狂 在大沼澤地捕捉緬甸巨蟒

退伍軍人艾科克（Thomas Aycock）在佛羅里達州大沼澤地（Florida Everglades）捕捉到一條緬甸蟒蛇。（美聯社）

2024/08/19 14:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一項巨蟒挑戰賽（Python Challenge）正如火如荼地進行中，這項為期10天的比賽將於週日（18日）下午5點結束，而今年的挑戰賽總共吸引了超過600名參賽者，第一名將獨得1萬美元（約新台幣31.9萬元）的獎金。

綜合外媒報導，比賽內容為在濕地中捕捉入侵當地的緬甸蟒蛇，這些外來物種已經對當地生態系統造成了嚴重威脅，導致浣熊、負鼠和山貓等本地動物的數量大幅下降。自2017年以來，佛州政府已聘用超過100名承包商進行全年捕蛇工作，而截至2023年底為止已經捕捉超過1.8萬條巨蟒。

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這項活動對退伍軍人而言，更是一種治療方式。許多參賽者利用捕蛇作為對抗創傷後壓力症候群（PTSD）的療法。而像「Swamp Apes」這樣的非營利組織，則致力於幫助退伍軍人透過捕蛇活動和環保工作來重拾自我。

退役軍人艾科克（Thomas Aycock）表示，夜晚是捕捉巨蟒的最佳時機，因為這時候蟒蛇活動會更加活躍，因此他和同伴們經常在夜間穿梭於佛州濕地，利用夜晚露點低的時候，捕捉潛伏在草叢中的巨蟒。

「我們的目標是讓退伍軍人在自然當中獲得療癒，並重新融入社會。」Swamp Apes創辦人拉希爾（Tom Rahill）說道。今年他和艾科克一起參加比賽，並利用這次機會鼓勵更多退伍軍人參與。

而在捕獲蟒蛇後，他們必須在24小時內將蛇送交給野生動物機構，或交由具備許可證的承包商處理。儘管捕蛇工作辛苦且具挑戰性，但對於艾科克和其他退伍軍人來說，這不僅僅是生計的一部分，更是一種療癒的過程。

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