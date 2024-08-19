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    民主黨全代會將在芝加哥開幕 國民兵與警察戒備防騷亂

    民主黨全代會在即，芝加哥警方嚴加戒備，應對可能發生的抗議暴動。（法新社）

    民主黨全代會在即，芝加哥警方嚴加戒備，應對可能發生的抗議暴動。（法新社）

    2024/08/19 11:38

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨全國黨代表大會將於美國時間19日至22日登場，此次全代會在伊利諾州芝加哥舉辦，全美國的抗議者也紛紛集結至芝加哥，為了防止抗議者在全代會舉辦期間暴動，芝加哥警局已嚴陣以待，伊利諾州國民兵也有250人待命中。

    綜合外媒報導，伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）18日證實，伊利諾州約有250名國民兵在芝加哥外圍處於待命狀態，而這些國民兵成員過去皆曾接受過憲兵訓練。普里茨克強調，伊利諾州與芝加哥市已經為可能發生的抗議活動做好準備。

    抗議活動人士先前因不滿拜登政府在以哈衝突中所做的決策，並計畫在民主黨全國代表大會（DNC）期間舉行大規模遊行，要求改變目前政策。「向民主黨全代會進軍聯盟」發起人阿布答耶（Hatem Abudayyeh）表示，此次活動是全美動員，預計將會有數萬人抵達芝加哥參與抗議。

    此次全代會將在聯合中心以及麥考密克展覽中心（McCormick Place）舉行，聯合中心外圍已經開始設置柵欄等防護措施，而芝加哥當地數個商家和企業為了因應可能發生的暴亂，已提前將門窗、櫥窗等部分用木板遮蓋。

    聯合中心外圍已設置柵欄。（法新社）

    聯合中心外圍已設置柵欄。（法新社）

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