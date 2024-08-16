「巨大地震」警報才剛解除 安比颱風逼近日本關東

中颱「安比」逼近日本關東地區。（擷取自中央氣象署網站）

2024/08/16 00:54

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕日本政府為提防南海海槽大地震的發生，上週發表的「巨大地震注意」臨時情報15日下午到期，但就在地震注意情報解除之際，颱風「安比」（7號颱風）預定16日下午接近日本關東地區，包括東京在內的首都圈嚴陣以待，提防豪雨成災。

日本九州宮崎縣東側近海的日向灘，8日發生芮氏規模（M）7.1地震，由於規模達M6.8以上，日本政府立即召集專家評估，首度發表「巨大地震注意」臨時情報。政府對太平洋沿岸，包括茨城到沖繩等29都道府縣707個市町村發布「特別注意呼籲」，要求在1週內做好地震避難準備。原本預定9日出訪中亞和蒙古3國的首相岸田文雄，也臨時取消行程，留在日本應變。

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幸好1週內並未再度發生大規模地震，「巨大地震注意」的臨時情報15日下午到期，政府對民眾的「特別注意呼籲」也同時結束。不過，儘管警報解除，政府仍呼籲民眾繼續做好防災準備。

巨大地震注意臨時情報發布期間正逢日本民眾返鄉掃墓的盂蘭盆節，許多人取消返鄉，太平洋沿岸觀光景點的住宿設施，取消預約的件數也明顯增多。

就在地震威脅稍降之際，中颱安比已兵臨城下，預定16日下午接近關東地區。日本放送協會（NHK）報導，東海道新幹線16日全日停駛，東北、上越及山形等新幹線也有部分班次停駛。空中交通部分，全日空和日本航空的國內及國際線有619個航班停飛。

安比除以猛烈風勢接近關東地區，預測也將帶來豪雨。據報導，隨著颱風接近，茨城縣、櫪木縣、群馬縣、埼玉縣、東京都、千葉縣、神奈川縣以及山梨縣等地，16日晚間將陸續出現「線狀降水帶」，災害的危險度可能急遽上升，呼籲民眾提防土石流等災害。

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