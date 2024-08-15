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氣候變遷「蕉」點！韓國香蕉產量飆升 喜憂參半

韓國農民馬明善站在其位於首爾的社區農場中，一棵香蕉樹旁。（路透）

韓國農民馬明善站在其位於首爾的社區農場中，一棵香蕉樹旁。（路透）

2024/08/15 10:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕路透報導，韓國首爾近郊，一座原本種滿梨樹的果園裡，73歲的農民馬明善（Ma Myung-sun，音譯）正細心照料著一株株結實纍纍的香蕉樹。這幅在過去難以想像的景象，如今卻真實地發生在這個溫帶國家，突顯了氣候變遷帶來的深刻影響。

「我感覺氣候危機變得非常嚴重」，擁有25年務農經驗的馬明善說道。他指出，近年來韓國的氣候型態明顯改變，變得更加溫暖潮濕，讓他開始嘗試種植原本難以生長的熱帶作物。

馬明善的擔憂並非空穴來風。韓國氣象廳的數據顯示，自2012年以來，南韓年平均氣溫呈現持續上升趨勢，2023年更創下攝氏13.7度的新高，為1973年有紀錄以來的最高溫。

氣候暖化，為韓國農業帶來了新的可能性。根據韓國農村振興廳統計，韓國的亞熱帶作物種植面積，從2021年的295公頃，大幅增加到2023年的3306公頃，成長超過10倍。

位於南部的香蕉農場數量，也在短短兩年間成長到67家。馬明善的香蕉園，正是這波農業轉型潮的縮影。他分享經驗說道，雖然香蕉樹在冬季仍需移至溫室種植，但整體而言適應良好，甚至超乎預期地開花結果。

首爾大學農業與生命科學教授金光洙（Kim Kwang-soo，音譯）分析，韓國的氣候條件正逐漸接近亞熱帶地區，農民必須及早調整種植策略，才能因應氣候變遷帶來的挑戰和機遇。

對於消費者而言，韓國本地生產的熱帶水果，有望降低價格，減輕家計負擔。一位在首爾超市採購的民眾表示：「我的孩子們很喜歡吃香蕉，如果我們國家也能種植香蕉，那就太好了。」

報導中提到，然而，在氣候變遷的陰影下，這看似甜蜜的轉變，也隱藏著隱憂，提醒著人們正視暖化帶來的環境挑戰，在享受豐收喜悅的同時，更需思考如何永續發展。

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