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烏軍奇襲奏效！俄羅斯抽調烏東兵力回防本土

烏克蘭軍人13日在靠近俄羅斯邊境的蘇梅地區操作一輛裝甲軍車。（法新社）

烏克蘭軍人13日在靠近俄羅斯邊境的蘇梅地區操作一輛裝甲軍車。（法新社）

2024/08/14 20:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》13日獨家報導，烏克蘭在俄羅斯境內的突襲行動，迫使莫斯科重新調整其入侵部隊。美國官員透露，俄羅斯正從烏克蘭東部撤出部分軍事力量，以因應烏克蘭對俄羅斯領土的進攻，這是首次顯示基輔的突襲行動對俄軍部署產生實質影響。

據報導，美方正在評估俄羅斯此舉的重要性，但未透露具體調動兵力數量。此評估印證了烏克蘭官員的說法，即上週對俄羅斯庫斯克州的突襲已迫使俄軍從烏克蘭境內調離。儘管如此，莫斯科在烏克蘭的人力和裝備優勢仍使其能夠在多個戰線緩慢推進。

烏克蘭則派遣戰車和其他裝甲車輛，加強前線部隊。自6日發動突襲以來，烏軍已深入俄羅斯領土至少32公里，迅速突破防守薄弱的邊境。俄羅斯總統普廷已下令軍隊驅逐烏軍，但俄方似乎難以做出有效回應。

分析人士指出，隨著補給線延長和俄羅斯重整旗鼓，烏軍將面臨嚴峻挑戰。此次行動還從烏克蘭東部主戰線調離了稀缺的軍力，可能削弱基輔在東部的防禦。最近幾天，俄軍持續向烏東部物流樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）推進，顯示戰局仍在持續變化。

儘管東部局勢嚴峻，參與庫斯克行動的烏克蘭士兵仍保持樂觀。一名剛從前線返回的砲營指揮官表示：「到目前為止，我們佔上風。」這反映出烏軍士氣仍然高昂，儘管面臨諸多挑戰。

與此同時，美國總統拜登13日表示，美方官員正持續與烏克蘭就其進軍俄羅斯事宜保持聯繫，他認為此舉烏軍跨境出擊使得俄國總統普廷面臨「真正的困境」。儘管俄羅斯官員暗示，烏克蘭的西方支持者必定知情，但白宮強調，基輔並未事先告知美方有關此次軍事行動，且美國並未參與其中。

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