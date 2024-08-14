挽救自民黨支持率 岸田宣布不參選總裁

日本首相岸田文雄今宣布將不尋求連任自民黨總裁。（美聯社）

2024/08/14 12:02

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕日本首相岸田文雄今天中午宣布將不尋求連任自民黨總裁，為政壇投下震撼彈。岸田的總裁任期至今年9月底為止，自民黨預定9月下旬舉行總裁選舉，岸田不出馬等於替現任內閣和黨幹部開了綠燈，包括黨幹事長茂木敏充、數位相河野太郎、經濟安保相高市早苗均有意參選，另外，前幹事長石破茂、前環境相小泉進次郎及前經濟安保相小林鷹之也都被媒體點名。

岸田在2021年9月底當選自民黨總裁，10月1日組閣成為日本第100任內閣總理大臣（首相），也是日本第64位總理大臣。岸田的任內並非平順，除了應對武漢肺炎疫情外，2022年7月8日發生前首相安倍晉三的暗殺事件，以及該事件引爆的統一教問題，均重創了自民黨的執政信心。2023年底爆發的派閥政治獻金醜聞，更讓自民黨的信用掃地，內閣支持率跌至20%上下，岸田雖以解散黨內派閥試圖扭轉劣勢，但效果有限，而這似乎也是導致岸田不再尋求連任的主因。

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岸田在今天的記者會中表示，「自民黨必須向人民展現新生的面貌，而改變的第一步就是我的退出」。

曾在安倍內閣擔任5年外相的岸田，非常積極進行領袖外交，2023年5月成功舉辦7大工業國（G7）廣島峰會，同年3月閃電訪問烏克蘭，並邀烏克蘭總統澤倫斯基出席G7峰會，均讓他的聲望略有提升。

在安全保障方面，岸田延續安倍的遺志，在2022年底完成國家安全戰略3文件的修定，明文列入擁有對敵方基地的反擊能力，並大幅增加防衛費用，以5年的時間將防衛費用的GDP占比，從目前的1％提升至與北約相當的2％。這些劃時代的改革，在安倍任內均可能引發反對派激烈抗爭，但岸田的推動卻異常地平順。

岸田除在外交和安保方面有不錯的表現，日本的股市在今年漲上歷史高點，經濟狀況也被評估可隨時宣布「擺脫通貨緊縮」，岸田也成功提高日本的薪資，但這樣的執政成績似乎無法馬上打動民心，去年及今年的多項地方首長和國會議員補選結果，均顯示自民黨的選票明顯流失。

岸田原本想爭取連任，並打算在今年秋天推出新的經濟對策利多方案，但低迷的民調支持度讓黨內認為若由他繼續領導，自民黨恐怕會在下次的眾院選舉中失利。自民黨必須團結，但岸田若堅持連任，黨和岸田內閣幹部在道義上將難以出馬，甚或衍發出另一波的派閥鬥爭。

讀賣新聞報導，目前還沒有人正式表明出馬，但黨幹事長茂木敏充、數位相河野太郎、經濟安保相高市早苗和前幹事長石破茂均有意參選，黨內知名度頗高的小泉進次郎，以及小林鷹之均有高度呼聲。

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