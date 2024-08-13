扯！上海男買折疊床拆封發現寫「救災物資」 疑疫情期間所用

1名上海男子在上海購買兩張摺疊床，床有封套，看起來是全新的，不料他買回家後才發現，床上印有「中華人民共和國緊急管理部監製」字樣，旁邊還寫著「掃碼全程追溯」，為救援物資。（圖擷自微博）

2024/08/13 17:06

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上海一男子爆料稱，自己花160元人民幣（約新台幣724元）購買2張摺疊床，床有封套看起來是全新的，不料拆開後竟看到這折疊床竟是救災物資，令網友大罵離譜。

據中國《極目新聞》報導，1名上海男子稱自己11日在上海浦東新區1間店鋪購買2張摺疊床，床有封套，看起來是全新的，不料他買回家後才發現，床上印有「中華人民共和國緊急管理部監製」字樣，旁邊還寫著「掃碼全程追溯」，而這家店鋪內還有十幾張待出售的摺疊床。

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對此，官方回應，該床是使用過的救援物資，重新消毒封存後本應該銷毀，卻被人私自出售，目前正在嚴查；浦東新區緊急管理局倉庫管理人員也確認，這批折疊床是2022年浦東新區接收的救援物資，疑似疫情期間所用。

這起離譜事件引發中國網友痛批：「看看這下還有人給災區捐款嗎，老實了吧」、「可能是疫情用過的」、「有人鑽空子倒賣救災物品」、「怪不得大家現在都不願意透過第三方捐款了，這都不知道落入誰的口袋了」、「既然這樣，以後大家不要再捐贈了，大家賺錢都不容易。」

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