悚！中國爆盜賣遺體「黑色產業鏈」 毀屍製成骨科植入材料

中國律師易勝華在微博披露中國盜賣屍體「黑色產業鏈」。（擷取自易勝華律師微博）

2024/08/08 19:13

〔中央社〕中國驚傳盜賣屍體的黑色產業鏈，恐遍及全國。據山西警方調查，嫌犯從4家火葬場盜賣數千具遺體給山西一家生物材料公司，屍骨轉製成「同種異體移植骨」賣給醫院。涉案被告多達75人，涉案金額達人民幣3.8億元。

中國律師易勝華今天披露這起令人毛骨悚然的大案後指出，本案涉及「盜竊、侮辱、故意毀壞屍體罪」，最高量刑只有3年，而且有律師告訴他，吉林長春市也有這樣的案件，已經形成了黑色產業鏈。

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易勝華今天在微博披露一起盜竊、侮辱、故意毀壞屍體案，由山西太原市公安局今年5月23日將此案移送太原市檢察院審查起訴。

案件資料稱，2015年1月到2023年7月，山西奧瑞生物材料有限公司（下稱山西奧瑞公司）涉嫌透過從四川、廣西、山東等地非法購買遺體、殘肢作為原材料，並在購買和生產過程中對非法獲取的屍體、屍骨進行處理後，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品。

經審計，山西奧瑞公司2015年至2023年的營業收入合計達到人民幣3.8億元（約新台幣17.2億元）。警方在偵辦該案中，查封涉案公司人體骨骼原材料、半成品18餘噸，成品3萬4077個。

案件資料稱，2017年至2019年期間，嫌疑人蘇某某先後以承包、入股、派人入駐等方式，控制4家殯儀館的火化（火葬）場。隨後指使其安排在火化場的人員盜竊屍體，並在火化場內「對屍體粗暴肢解」後，運回其公司，部分屍體在其公司內肢解，蘇某某供述上述4家火化場共向其公司提供4000餘具人體骨骼。

這起案件共有75名犯罪嫌疑人，均對犯罪事實供認不諱，認罪認罰，涉及的單位包括山西奧瑞公司、四川恒普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝臟病中心、桂林醫學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位，此外，還涉及犯罪嫌疑人蘇某某所控制的雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場。

易勝華披露後表示，親人的遺體送到涉案的殯儀館後，「領到的骨灰未必是自己親人的（天知道會不會是什麼其他動物），就算是親人的，也未必是完整的（死後還要被肢解，真的是死無全屍啊）」。「他們是造了什麼孽啊！我聽得渾身顫抖！」

他指出，根據現行中國法律，被告涉嫌的罪名是「盜竊、侮辱、故意毀壞屍體罪」，最高量刑只有3年。如此嚴重的情節，如此巨額的利潤，處罰卻是如此之輕，「如何讓被害人親屬消除心頭之恨！如何讓其他犯罪分子得到震懾，如何能剷除這個慘絕人寰、滅絕人倫的黑色產業鏈？！」

易勝華嘆，隨便偷點東西就要判3年以上。強姦罪的起步刑就是3年。「這麼惡劣的行為，判死刑都嫌輕了，居然是3年以下？」

他說：「全國其他地方大概也有這樣的犯罪吧？刑法修正案是不是要把這個罪名的量刑做一下修改了？要不然，誰還敢把故去的親人送到殯儀館啊？」

易勝華強調，死者為大，在中國傳統的思想和文化中，絕對無法接受這樣的現實。這種事情的發生，說明監管部門的嚴重失職，也說明中國的法律還存在很大漏洞，必須要有改變。

易勝華披露的警方移送案件，已遭到下架。他說，因為提前洩露未決案件情況，有可能受到行業處罰，「我欣然接受」。

根據林口長庚骨科部主治醫師賴伯亮發文，「同種異體移植骨」，取自大體捐贈骨，經無菌處理及冷凍乾燥後再植入骨缺損處，優點是骨塊經過處理後顆粒大小可以選擇，操作簡單，但是也有來源不足，以及潛在傳播疾病的機會。

盜賣屍體「黑色產業鏈」起訴書也曝光。（擷取自「X」平台）

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