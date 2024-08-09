中國驚爆盜賣遺體「毀屍取骨製醫材」 官方下架新聞禁討論

中國律師易勝華在微博披露中國盜賣屍體「黑色產業鏈」，警方調查發現嫌犯從火化場盜賣了4千多具。（擷取自易勝華律師微博）

2024/08/09 21:03

〔中央社〕中國昨天驚傳一起盜賣數千具遺體製成骨科植入材料案，引發社會震驚後，官方隨即啟動維穩，下架所有新聞報導與影片，並全面封禁相關網路社群話題，引發大陸網友憤慨，持續接力將「遺體倒賣」頂上熱搜榜。

北京律師易勝華昨天公布山西太原市公安局提交檢方的起訴意見書，披露這起驚悚大案後，陸媒紛紛跟進報導，躍為社群最熱門話題，甚至壓過巴黎奧運。易勝華質疑，本案刑度最重只有3年，盜賣遺體恐已遍及全國成為黑色產業鏈。

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據警方調查，2015年1月到2023年7月，嫌犯從4家火化場盜賣4千多具遺體給山西奧瑞生物材料公司，毀壞屍骨轉製成「同種異體移植骨」後賣給醫院。涉案被告多達75人，涉案金額達人民幣3.8億元（約新台幣17.2億元）。警方並查封涉案公司人體骨骼原材料、半成品18餘噸，成品3萬4077個。

這起涉及盜竊、侮辱、故意毀壞屍體的大案，5月23日移送至山西太原市檢察院審查，檢方迄今尚未起訴。

公開資料顯示，在中國大陸的法律程序，起訴意見書是可以公開的，但人民檢察院對涉及「國家秘密、商業秘密、個人隱私和未成年人犯罪」的案件訊息，以及其他依照法律法規和最高人民檢察院有關規定不應當公開的訊息，則不得公開。

易勝華昨天披露起訴意見書後，陸媒紛紛跟進報導，並追問涉案的單位與人員，但官方隨即啟動維穩，下架所有的新聞報導，並封禁相關的網路話題，禁止社群討論。

盜賣遺體案一夕之間被消失，引發大陸網友憤慨。在微博，網友持續將「遺體倒賣」頂上熱搜榜，但沒多久就遭網管封禁，不予顯示話題。

易勝華昨晚發文透露，當天有很多媒體聯繫他，其中包括法新社和華爾街日報的記者，他表示不接受外媒的採訪，唯一接受的是一家央媒朋友的電話。「我的目標在於推動監管和立法，不希望自己未來死無全屍」。

易勝華的相關發文也已全數遭到刪除。

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