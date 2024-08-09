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    中企用遺體殘肢填充醫材 揭弊律師遭關切嗆「願承受代價」

    中國山西1家醫療公司被揭露非法收購數千具遺體、殘肢，用於生產骨骼植入物等醫材。負責偵辦此案的山西太原市檢察院回應，案件牽涉層面廣，尚未偵結。（圖擷自微博）

    中國山西1家醫療公司被揭露非法收購數千具遺體、殘肢，用於生產骨骼植入物等醫材。負責偵辦此案的山西太原市檢察院回應，案件牽涉層面廣，尚未偵結。（圖擷自微博）

    2024/08/09 10:59

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山西一家醫療公司被揭露非法收購數千具遺體、殘肢，用於生產骨骼植入物等醫材，非法獲利高達3.8億人民幣（約新台幣17.2億元）。在網路揭發此案的律師8日被北京司法局關切，但他強調，「為了改變令人憤怒的現實，願意承受相應代價」。

    綜合媒體報導，中國律師易勝華7日在社群媒體微博上，首度向大眾曝光了上述案件。官方資料顯示，山西太原市公安局早在今年5月23日，便已彙整案件材料，移送至太原市檢察院審查起訴。

    負責偵辦此案的山西太原市檢察院回應，案件牽涉層面廣，尚未偵結。相關負責人僅表示，「公安正在逐一審查嫌疑人，具體案情不便透露。」

    易勝華8日受訪時說，他透過知情人士取得案件材料，強調案件材料均屬實。他曾在微博稱，自己並非此案的辯護律師。

    易勝華當天另在微博發文，稱收到北京司法局來電，跟他探討「曝光未偵結案件情況是否適當」；對此他勇敢表示，「為了改變令人憤怒的現實，願意承受相應的代價。」

    易勝華7日在網路上公開1份由山西太原市公安局於今年5月23日提出的案件內情，顯示山西奧瑞生物案件材料有限公司（下稱山西奧瑞）涉嫌自2015年起，非法購買遺體、殘肢，並將其加工成「同種異體骨植入性案件材料」產品牟利，前後長達8年時間。

    據中國警方調查，山西奧瑞非法取得的遺體來源遍佈四川、廣西、山東等地，且手法粗暴，不僅將遺體肢解、剔除皮肉，甚至偽造遺體捐贈文件，掩蓋非法來源。涉案公司遍布中國多個省分，甚至連大學、醫院、殯儀館都牽涉其中，令人髮指。

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