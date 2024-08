疑似范斯扮女裝舊照網路瘋傳 發言人未否認未評論

2024/08/13 17:00

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國《新聞週刊》(Newsweek)12日報導,美國共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance)一張疑似穿著女裝的照片在社群媒體上瘋傳,引發網友熱烈討論。

這張未經證實的照片顯示,范斯身穿女性服裝,頭戴金色假髮。據美國新聞網站《野獸日報》(The Daily Beast)說法,這張照片據稱是范斯2012年在耶魯大學法學院就讀時,被一位同學拍下的,隨後被傳給了Podcast主持人伯恩斯坦(Matt Bernstein),後者將照片發布在社群平台X上。

針對照片的真實性,范斯的發言人在接受《野獸日報》詢問時並未否認,但也沒有進一步評論。《新聞週刊》嘗試在工作時間外聯繫范斯的競選團隊,但尚未收到回覆。

伯恩斯坦在11日寫道:「新消息:我獲得了一張范斯在耶魯法學院時穿著女裝的照片。」截至台灣時間13日下午,這張照片的瀏覽量已超過1680萬次。

張照片在網路上引發熱議,網友紛紛留言調侃。跨性別模特兒兼演員「@plasticmartyr」在X上寫道:「Yo,@JDVance,你看起來真辣,媽媽。你的變裝皇后藝名是什麼?Sofa Loren?」這裡指的是義大利電影明星索菲亞·羅蘭(Sophia Loren),以及廣為流傳的關於范斯在其回憶錄《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy)中描述自己與沙發發生性關係的謠言。

許多迷因和笑話也隨之而來,包括提及前共和黨籍聯邦眾議員桑托斯(George Santos)。桑托斯曾公開表示,指控他曾表演變裝秀的說法「令人髮指」且「絕對錯誤」,但後來卻承認自己確實有過變裝表演的經歷。

變裝秀一直是德州、田納西州和佛羅里達州共和黨國會議員的攻擊目標。儘管川普和范斯並沒有公開反對變裝秀的政策,但他們打算削減對推廣性別轉換學校的資助,並推翻現任總統拜登政府旨在保護男女同性戀、雙性戀、跨性別學生免受學校歧視的法律。

報導提到,這並非范斯大學時期的照片首次在網路上瘋傳。上個月,一張范斯身穿蘇聯鐮刀鐵鎚T恤,周圍環繞著其他打扮成職業摔跤手的人的照片也曾在網路上引起關注。

new: i have obtained a photo of jd vance in drag while at yale law school pic.twitter.com/jYf14Lwa4D