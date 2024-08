洛杉磯規模4.4極淺層地震 女主播險站不穩、鏡頭猛搖13秒

2024/08/13 16:32

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國洛杉磯當地時間12日下午12點20分,發生規模4.4極淺層地震,南加州地區普遍有感,所幸目前尚未出有人員傷亡或基礎設施重大損壞。事後社群平台「X」(原推特)瘋傳一段影片,為地震發生當下,美國電視台《ESPN》攝影棚的劇烈晃動畫面,只見女主播因劇烈搖晃險些站不穩,鏡頭也不斷晃動13秒。

綜合外媒報導,美國地質調查局(UGSG)指出,本次地震震央位於市中心東北部的高原公園(Highland Park)附近,震源深度僅12.1公里,後續分別又發生2起規模1.7、1.3餘震。UGSG提醒,未來仍可能有餘震發生,民眾應提前做好準備。

請繼續往下閱讀...

報導指出,洛杉磯東區才在今年6月連續發生3起地震,這次東北區再發生4.4極淺層地震,引發各界高度關注。UGSG地震學家蘇珊(Susan Hough)引述加州理工學院(Caltech)地震學家說法,表示這次地震的位置,與1987年惠蒂爾峽(Whittier Narrows)規模5.9地震在同個整體斷層帶,但未來1週發生5.0或以上餘震可能性不到1成。

地震發生當下,美國電視台《ESPN》位在洛杉磯的直播放送攝影棚,拍下正站著訪問遠端連線嘉賓的女主播,因地震劇烈搖晃導站不穩的畫面。不僅如此,攝影棚也拍下另一旁坐著的男主播,在地震發生當下與工作人員驚恐看著不斷搖晃的天花板。

. @malika_andrews kept her cool and made sure everyone was OK after an earthquake hit the ESPN L.A. studios during NBA Today. A true professional ???? pic.twitter.com/wwataq5Yqk

Nothing like being on the set for live TV when an earthquake hits! Wild day in the LA studio with ⁦@malika_andrews⁩ for NBA Today. Hopefully everyone is safe???? I’m sure Californians are used to this but very different for an East Coast guy like myself pic.twitter.com/BK5keP47rg