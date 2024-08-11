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    錯過再等10年！火星、木星8/14「超級近合」 肉眼就可看見

    這張圖像由NASA提供的兩張照片組成，左側是2017年4月3日拍攝的木星，右側是2003年8月26日拍攝的火星。（美聯社）

    這張圖像由NASA提供的兩張照片組成，左側是2017年4月3日拍攝的木星，右側是2003年8月26日拍攝的火星。（美聯社）

    2024/08/11 19:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社報導，火星與木星即將將在夜空中上演10年來最接近的一次「相遇」，為天文愛好者帶來一場視覺盛宴。

    據報導，美國航太總署（NASA）最新消息指出，這兩顆行星將於週三（8月14日）達到視覺上的最小距離。從地球上看，兩者的距離僅相當於月亮寬度的3分之1。儘管如此，實際上這兩顆行星之間仍相隔超過5.75億公里。

    NASA噴射推進實驗室（JPL）的天文學家喬爾吉尼（Jon Giorgini）表示，在美洲、歐洲和非洲的大部分地區，這兩顆行星將於14日白天達到最接近的視覺距離。但在此之前的幾個小時或前一晚，當夜空轉暗時，觀測到的景象與14日白天差異不大。

    若想一睹這一罕見天象，最佳觀測時間是黎明前，面向東方天空的金牛座方向。這類行星「相遇」的現象被稱為「行星近合」 （planetary conjunction），大約每3年發生一次。這次的火星與木星近合，恰好與年度最亮的英仙座流星雨不謀而合。觀賞這一景象無需使用望遠鏡或雙筒鏡，肉眼即可清晰可見。

    喬爾吉尼強調，這類天文現象對於那些抬頭仰望夜空、好奇為何兩顆明亮天體如此接近的人來說，是一種美的享受。科學家能夠提前數年準確預測這些事件，這就是這些現象的科學價值所在。

    上一次火星與木星如此接近是在2018年，而下一次要等到2033年，屆時兩者將會更加靠近。喬爾吉尼補充，在過去的千年裡，最接近的一次發生在1761年，當時火星與木星肉眼看上去彷彿成為一顆明亮天體。展望未來，2348年兩者的距離也將極為接近。

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