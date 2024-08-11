紅色警戒！ 美墨邊境7月湧入近2000名中國非法移民

中國非法移民湧入美墨邊境，恐成國安漏洞。圖為中國偷渡客去年10月進入美國。（法新社）

2024/08/11 10:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）10日報導，美國邊境巡邏隊7月在美墨邊境逮捕了1953名來自中國的非法移民，今年累計已達3萬5300人，相較於去年同期的2萬4125人，暴增了46%。

據報導，這個數字與拜登政府上台初期，2021年1月僅有6名中國公民在西南邊境被捕形成強烈對比，增幅更是驚人地超過5882倍，如此激增的中國非法移民湧入美國，引發美國國安專家擔憂。

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報導指出，這些中國移民中，超過8成是單身成年人，大多數在邊境巡邏隊處理後，都被釋放並允許在美國申請庇護。儘管美國國土安全部（DHS）7月曾協調遣返超過100 名中國公民，但消息人士指出，這只是做做樣子，並未有效阻止中國非法移民持續湧入。

國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）當時曾發表聲明，強調將繼續執行移民法，並將沒有合法居留依據的個人驅逐出境，呼籲民眾不要相信人口走私販的謊言。然而，自2023年10月以來，抵達美國邊境的中國公民已超過3萬5000人，僅有100人被遣返，這樣的比例也引發質疑。

部分專家認為，這些中國移民可能是逃離中國惡劣環境的異議人士。但也有專家擔憂，中國政府可能利用美國邊境危機，派遣間諜或進行其他活動。退休陸軍上校、前國家戰爭學院學生院長奧拉德博士（Dr. Kenneth Allard）表示，中國等極權政府善於利用機會，他們會察覺弱點並立即加以利用。他認為，美國現任政府缺乏對此現象進行適當調查的意願。

奧拉德指出，中國政府肯定察覺到拜登總統在國際舞台上的弱勢，並意識到他目前並非完全掌控局勢。

大量中國非法移民也為墨西哥販毒集團帶來豐厚利潤，他們協助這些移民從中國前往美墨邊境，據報導，偷渡費用高達5.5萬美元（約新台幣178萬元）。

近期幾起案件也顯示，部分中國非喇移民可能涉及犯罪活動。今年2月，邊境巡邏隊在加州印第奧附近逮捕了5名持有大量被盜禮品卡和23張偽造的賓州駕照的中國公民。8 月2日，德州坎頓警方逮捕了2名持有超過25萬美元（約新台幣811萬元）現金的中國公民，他們在2023年被邊境巡邏隊逮捕後，被美國海關及邊境保衛局（CBP） 無保釋放。

報導提到，隨著中國非法移民持續湧入美國，其背後的動機和潛在風險，已成為美國國安和政治的重大挑戰。

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