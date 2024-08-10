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跳傘遇「塵捲風」！美國28歲女學員與教練重傷雙亡

布萊克（左）和拉里西亞（右）在雙人跳傘中遇上塵捲風，兩人重傷身亡。（左圖擷取自IG @Katellina Black；右圖擷取自IG @freddychase）

布萊克（左）和拉里西亞（右）在雙人跳傘中遇上塵捲風，兩人重傷身亡。（左圖擷取自IG @Katellina Black；右圖擷取自IG @freddychase）

2024/08/10 18:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名28歲女學員凱拉·布萊克（Kayla Black）和教練德弗瑞·拉里西亞（Devrey LaRiccia），8月2日在濱河郡進行雙人跳傘時，兩人卻在著陸前遇上「塵捲風（dust devil）」，雙人跳傘以螺旋式急速下降墜地，兩人傷重不治。

綜合外媒報導，當布萊克和拉里西亞展開降落傘，並離著陸僅剩30英尺（約9.1公尺）高時，突然遇到第一場塵捲風，沒想到當兩人原以為成功逃離後，卻又來了第二陣塵捲風，並活活將兩人捲進裡頭，導致他們以螺旋式急速下降墜地，雖然兩人趕緊被送往醫院，不過最終仍傷重身亡。

據報導，美國國家氣象局指出，「塵暴」是由熱空氣和灰塵或碎片所組成的旋轉，外觀上看起來像小型、強度較低的龍捲風，不過塵暴通常只會持續幾分鐘，塵捲風平均高度落在500至1000英尺（約152.4公尺至304.8公尺）。

美國國家氣象局氣象學家戴維·穆尼安（David Munyan）表示，塵暴在夏季很常見，而事故發生當天，河濱郡部分地區向民眾發布了極端氣溫警告，因此在各種條件下極有可能會形成塵捲風。

事件發生後，美國聯邦航空管理局將著手調查跳傘過程中是否有遵守飛行規則，而河濱郡治安官辦公室則表示，目前沒有證據表明此是謀殺行為，全案將進行調查釐清。

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