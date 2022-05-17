降落傘打不開！ 23歲正妹1000公尺高空跳傘 當場墜地慘死

荷爾卡斯塔日前玩跳傘時因降落傘打不開，導致她從1000公尺高的高空墜地，當場死亡，參與跳傘的友人們目擊這起悲劇全都嚇壞了。（圖取自推特）

2022/05/17 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕法國一名23歲女子荷爾卡斯塔（Romane Hourcastagnou），日前玩高空跳傘時因降落傘打不開，導致她從1000公尺高的高空墜地，當場死亡，參與跳傘的友人們目擊這起悲劇全都嚇壞了。

綜合外媒報導，有多年跳傘經驗、超過百次跳傘紀錄的荷爾卡斯塔，上週和10多名愛好這項運動的友人們到她史特拉斯堡住家附近跳傘，未料過程中因不明原因無法打開降落傘，導致她在短短幾秒鐘內從約3300英尺（約1000公尺）的高空墜落，活活摔死；同行友人雖試圖幫助她卻都無濟於事，只能眼睜睜看著荷爾卡斯塔墜落地面。

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有目擊者指出，荷爾卡斯塔當時曾採取緊急措施自救，但無奈墜落的高度和速度讓她無法正確進行，「她的降落傘沒有打開，之後就猛烈地撞擊到了地上」、「我們親眼看見一場無助又絕望的意外發生，在她的降落傘無法打開後，從空中到地面的衝擊是如此的猛烈」。

當地消防人員獲報趕至現場，荷爾卡斯塔早已氣絕多時，目前她的遺體已被送往太平間，警方也正在調查這起意外的事發原因。

Romane Hourcastagnou había realizado 100 saltos a lo largo del último año, tiempo en el que estuvo practicando este deporte.https://t.co/b02swv03iT — Telefe Rosario （@teleferosario） May 9, 2022

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