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    泰勒絲維也納演唱會恐攻嫌犯 再逮1效忠IS青少年

    流行天后泰勒絲在奧地利首都維也納的3場演唱會因恐攻陰謀宣告取消，大批歌迷8日聚集在原訂的演唱會會場外並比出愛心手勢。（路透）

    流行天后泰勒絲在奧地利首都維也納的3場演唱會因恐攻陰謀宣告取消，大批歌迷8日聚集在原訂的演唱會會場外並比出愛心手勢。（路透）

    2024/08/09 17:46

    〔編譯張沛元／綜合報導〕奧地利內政部9日表示，又有1名青少年因與密謀襲擊泰勒絲維也納演唱會的調查有關而遭到拘留，使得曾因此案被拘留者累計達4人，且皆為未滿20歲的青少年。

    根據了解，最新被拘留者是1名18歲的伊拉克青少年，他與日前落網的主嫌──有北馬其頓血統的19歲奧地利人──來自同一個圈子。

    奧地利《信使報》（Kurier）說，這名18歲的伊拉克青少年跟主嫌一樣，也已宣誓效忠遜尼派穆斯林激進組織「伊斯蘭國」（IS），但目前還不清楚他是否與策劃攻擊泰勒絲演唱會有關。

    截至目前為止，泰勒絲演唱會恐攻陰謀相關人等共計4人，除前述最新遭拘留的18歲伊拉克青少年與7日被捕的19歲主嫌，另有2名分別為17歲與15歲的奧地利青少年遭拘留。但《信使報》說，其中15歲的青少年已獲釋與被視為證人。

    流行天后泰勒絲原定在8、9、10日在維也納舉辦演唱會，19歲主嫌密謀對在維恩斯特哈佩爾體育館（Ernst Happel Stadium）參加泰勒絲演唱會的歌迷發動致命攻擊。

    基於安全，這3場演唱會在傳出恐攻陰謀後已宣告取消。

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