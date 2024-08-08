IS支持者密謀恐攻泰勒絲演唱會 被捕坦承「想大肆殺戮」

美國巨星泰勒絲原定週四到週六在奧地利首都維也納舉辦演唱會，但因恐攻威脅，演唱會被迫取消。（美聯社）

2024/08/08 23:04

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利當局週三（7日）破獲了一樁針對美國巨星泰勒絲（Taylor Swift）演唱會的恐攻陰謀，並逮捕2名支持恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State）的嫌犯。官員今（8）日透露，調查人員在嫌犯家中發現了炸彈的製作材料，且其中1名嫌犯更坦承，他打算「在演唱會場館外盡可能大肆殺戮」。

《美聯社》報導，奧地利官員向媒體表示，第一名嫌犯是19歲的奧地利公民，他從上月開始研擬恐攻計畫，且數週之前還在網路上傳了對伊斯蘭國領導人效忠的誓言，而他打算在演唱會場館外以刀具或土製爆炸裝置執行恐怖攻擊。

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奧地利國家安全暨情報局（DSN）局長海賈威-皮爾希納（Omar Haijawi-Pirchner）指出，這名嫌犯「顯然在伊斯蘭國的方向上激進化了，又認為殺害異教徒是正確的」。

第二名嫌疑人則是一名17歲的奧地利公民，檢調人員在他的家中發現了與伊斯蘭國以及開打組織（al-Qaida）相關的事物。這名嫌犯在落網前幾天才受聘於一家會在演唱會現場提供服務的公司，所幸警方隨後在演唱會場館附近將他逮捕。

演唱會主辦方梭魚音樂（Barracuda Music）週三晚間在Instagram宣布：「為了每一個人的安全著想，我們別無選擇，只能取消3場預定好的演出。」

奧地利副總理科格勒（Werner Kogler）則在X平台PO文稱：「對很多人來說，他們的夢想在今天被破壞了。在維也納的3個晚上，成千上萬的泰勒絲粉（Swifties）本應齊聚慶祝生活，我很抱歉你們被迫錯過這些盛會。但泰勒絲的粉絲團結一致，仇恨與恐怖活動無法摧毀這些。」

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