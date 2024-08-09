少年擬自殺攻擊 泰勒絲3場奧地利演唱會取消

流行天后泰勒絲八日起一連三場在奧地利維也納的演唱會因恐攻陰影而宣告取消。圖為泰勒絲六月在英國倫敦登台。（美聯社）

2024/08/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕奧地利當局八日表示，七日逮捕的兩名支持聖戰組織「伊斯蘭國」（Islamic State、IS）、密謀對流行天后泰勒絲在維也納的演唱會發動攻擊的青少年之一已供稱，打算在泰勒絲演唱會上發動自殺攻擊造成大量死傷。泰勒絲的三場維也納演唱會已因此喊卡。

奧地利國家安全情報局（DSN）局長海賈維—皮爾赫內爾在記者會上表示，十九歲的男主嫌已坦承，原本「打算使用炸藥與刀械進行襲擊」，目的是自殺以及在八或九日的演唱會期間造成多人死亡。泰勒絲原訂從八日到十日在維也納連唱三場。奧地利當局表示，搜索主嫌住家時已起出炸藥與引爆裝置。

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至於另一名年僅十七歲的男嫌據信是內應。海賈維—皮爾赫內爾說，第二名嫌犯是一家設備管理公司的員工，而這家設備公司為泰勒絲的演唱會場地恩斯特哈佩爾體育館「提供服務」；該嫌被捕時人就在這座體育館，但他迄今仍拒絕與當局交談。

奧地利內政部長卡納稱案情重大，兩嫌落網及時避免一場悲劇，特別是英國日前才發生三名女童在上以泰勒絲為主題的舞蹈課時遭一名十七歲男子持刀殺害，並引發連日暴力抗議。

奧地利公共安全局長魯夫則說，兩名皆為奧地利籍的嫌犯的私生活近日皆有所改變，其中有北馬其頓血統的主嫌改變外貌使之更符合IS的宣傳，至於第二名嫌犯則有土耳其或克羅埃西亞血統，已與女友分手。魯夫稍早證實，奧地利當局是接獲「外國夥伴」情報而逮捕上述雙嫌，但他並未說明是哪一國。

至於泰勒絲的演唱會已因此取消。主辦單位在社群平台上表示，由於官方證實有人策畫對演唱會場館發動恐攻，基於大眾安全決定取消原訂的三場演出，並接受所有持票歌迷退款。泰勒絲八日至十日在維也納的三場演唱會預計各吸引六．五萬名歌迷到場。

泰勒絲歌迷7日在維也納演唱會開唱前先搶購紀念品，不料3場演唱會都取消。（法新社）

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