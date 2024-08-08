為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

若川普敗選不認輸 拜登憂心：對政權和平交接沒有信心

拜登表示，若共和黨總統候選人川普在今年11月大選落選，他對於美國政權可否和平交接沒有信心。（路透）

拜登表示，若共和黨總統候選人川普在今年11月大選落選，他對於美國政權可否和平交接沒有信心。（路透）

2024/08/08 14:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登宣布退出總統大選後週三首度受訪表示，若共和黨總統候選人川普在今年11月大選落敗，他對於美國政權可否和平交接沒有信心。

綜合《路透》、《CNN》報導，拜登當地時間7日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪被問及是否認為投票後會和平交接政權？他坦言：「若川普輸了，我完全沒有信心。他說的都是真的，而我們不把他當一回事，但假使輸了將會有一場血流成河，他是認真的。」

川普3月在俄亥俄州競選活動中警告，如果他在2024總統大選失利，美國汽車產業和整個國家都將「血流成河」，隨後拜登與其競選團隊譴責川普正在煽動政治暴力。

拜登說，川普正準備像是2020年一樣，在11月再次挑戰總統選舉結果，包括安排同情他的地方選舉官員。《路透》指出，川普曾謊稱贏得2020年對上拜登的選舉，並在華盛頓州、喬治亞州受到刑事指控，罪名則是非法試圖推翻選舉結果。

報導分析，拜登長期以來警告，如果川普敗選，他不太可能認輸，並將「保護民主」成為拜登2024年競選活動的核心原則。拜登上月24日於白宮橢圓形辦公室發表退出總統選舉選後發表演說，試圖將川普拒絕接受選舉結果，與他自己決定退出民主黨總統提名人形成強烈對比。

據悉，這是拜登宣布退選後首次接受媒體專訪，將於當地時間11日早上播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
拜登退選重振矽谷支持力道 有助削弱挺川普動能
2024/07/23 19:25

拜登退選重振矽谷支持力道 有助削弱挺川普動能
喊話團隊改挺賀錦麗！拜登：我退選是正確決定
2024/07/23 09:17

喊話團隊改挺賀錦麗！拜登：我退選是正確決定
impression

全國電子破盤雙11 滿額送iPad 多重激殺優惠讓你買到手軟
力搏勸退聲浪 拜登：只有萬能上帝能叫我退選
2024/07/06 12:13

力搏勸退聲浪 拜登：只有萬能上帝能叫我退選
拜登退選 胞弟形容「千鈞一髮」決定：和整體健康有關
2024/07/23 15:48

拜登退選 胞弟形容「千鈞一髮」決定：和整體健康有關
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播