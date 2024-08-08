若川普敗選不認輸 拜登憂心：對政權和平交接沒有信心

拜登表示，若共和黨總統候選人川普在今年11月大選落選，他對於美國政權可否和平交接沒有信心。（路透）

2024/08/08 14:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登宣布退出總統大選後週三首度受訪表示，若共和黨總統候選人川普在今年11月大選落敗，他對於美國政權可否和平交接沒有信心。

綜合《路透》、《CNN》報導，拜登當地時間7日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪被問及是否認為投票後會和平交接政權？他坦言：「若川普輸了，我完全沒有信心。他說的都是真的，而我們不把他當一回事，但假使輸了將會有一場血流成河，他是認真的。」

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川普3月在俄亥俄州競選活動中警告，如果他在2024總統大選失利，美國汽車產業和整個國家都將「血流成河」，隨後拜登與其競選團隊譴責川普正在煽動政治暴力。

拜登說，川普正準備像是2020年一樣，在11月再次挑戰總統選舉結果，包括安排同情他的地方選舉官員。《路透》指出，川普曾謊稱贏得2020年對上拜登的選舉，並在華盛頓州、喬治亞州受到刑事指控，罪名則是非法試圖推翻選舉結果。

報導分析，拜登長期以來警告，如果川普敗選，他不太可能認輸，並將「保護民主」成為拜登2024年競選活動的核心原則。拜登上月24日於白宮橢圓形辦公室發表退出總統選舉選後發表演說，試圖將川普拒絕接受選舉結果，與他自己決定退出民主黨總統提名人形成強烈對比。

據悉，這是拜登宣布退選後首次接受媒體專訪，將於當地時間11日早上播出。

In his first TV interview since exiting the 2024 race, President Biden tells CBS News' @costareports he's "not confident at all" that a peaceful transfer of power will happen in January 2025 if former President Donald Trump loses.



"He means what he says. We don't take him… pic.twitter.com/uE4dj5Vzrs — CBS Sunday Morning ???? （@CBSSunday） August 7, 2024

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