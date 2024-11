若川普敗選不認輸 拜登憂心：對政權和平交接沒有信心

2024/08/08 14:31

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登宣布退出總統大選後週三首度受訪表示,若共和黨總統候選人川普在今年11月大選落敗,他對於美國政權可否和平交接沒有信心。

綜合《路透》、《CNN》報導,拜登當地時間7日接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪被問及是否認為投票後會和平交接政權?他坦言:「若川普輸了,我完全沒有信心。他說的都是真的,而我們不把他當一回事,但假使輸了將會有一場血流成河,他是認真的。」

川普3月在俄亥俄州競選活動中警告,如果他在2024總統大選失利,美國汽車產業和整個國家都將「血流成河」,隨後拜登與其競選團隊譴責川普正在煽動政治暴力。

拜登說,川普正準備像是2020年一樣,在11月再次挑戰總統選舉結果,包括安排同情他的地方選舉官員。《路透》指出,川普曾謊稱贏得2020年對上拜登的選舉,並在華盛頓州、喬治亞州受到刑事指控,罪名則是非法試圖推翻選舉結果。

報導分析,拜登長期以來警告,如果川普敗選,他不太可能認輸,並將「保護民主」成為拜登2024年競選活動的核心原則。拜登上月24日於白宮橢圓形辦公室發表退出總統選舉選後發表演說,試圖將川普拒絕接受選舉結果,與他自己決定退出民主黨總統提名人形成強烈對比。

據悉,這是拜登宣布退選後首次接受媒體專訪,將於當地時間11日早上播出。

