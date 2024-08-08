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賀錦麗副手黑歷史！華茲酒駕被捕舊照曝光 恐衝擊選情

賀錦麗選擇的副手竟有此黑歷史？華茲拘留照公開。（取自Dawes County Sheriffs Office專頁）

賀錦麗選擇的副手竟有此黑歷史？華茲拘留照公開。（取自Dawes County Sheriffs Office專頁）

2024/08/08 12:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）被副總統賀錦麗（Kamala Harris）選為2024總統大選競選搭檔。不過，他1995年在內布拉斯加州因酒駕被捕的拘留檔案照曝光，這件往事突然成為公眾關注的焦點，對其競選活動可能產生重要影響。

根據福斯新聞（Fox News）7日報導，華茲在1995年9月23日因涉嫌酒後駕車被內布拉斯加州道斯郡（Dawes County）警方逮捕。當時28歲的華茲是高中教師和美式足球教練，由於車速超過時速128公里被攔查，酒測時血液酒精濃度達到0.128，超過當時的法定限度0.1。

華茲在現場未通過呼氣測試和現場酒精測試，但他的律師辯稱，這是由於華茲聽力不佳以及警察未及時開啟警笛所致。最終，華茲承認較輕的魯莽駕駛罪名，並支付了200美元的罰款，目前已戒酒。

報導提到，這次拘留照曝光，恐使華茲在選舉中的地位受到挑戰。照片顯示，年輕的華茲站在身高尺度前，這一形象很可能對選民產生負面影響。作為一位長期服務於國民警衛隊的州長，華茲在教育界有著輝煌的職業生涯，並於2019年當選為明尼蘇達州州長，並在2022年連任。賀錦麗選擇華茲作為競選搭檔，希望利用其中西部州的影響力挑戰共和黨的前總統川普和俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）搭檔。

賀錦麗在現任總統拜登退出競選後成為民主黨的總統候選人。這次選擇華茲作為競選搭檔，既是一個戰略性的決定，也面臨著挑戰。隨著競選的進行，華茲的過去事件及其拘留照曝光可能會對選舉結果產生影響。

美國民主黨正副總統候選人賀錦麗與華茲6日首次公開搭檔競選造勢。（路透）

美國民主黨正副總統候選人賀錦麗與華茲6日首次公開搭檔競選造勢。（路透）

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