賀錦麗為何選華茲搭檔？ 知情人士：不覬覦總統大位

消息人士爆料，華茲（左）靠「不爭」，贏得賀錦麗青睞。（路透）

2024/08/08 09:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國政治新聞網站《Politico》報導，美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）6日宣布選擇明尼蘇達州長華茲（Tim Walz）為副總統候選人。消息人士透露，華茲在面試中表現出的忠誠度是他獲選的關鍵因素。

據報導，華茲在8月4日的面試中向賀錦麗及其團隊表示：「我的職業生涯已接近尾聲。這不是為了我自己，而是為了美國的工薪家庭。如果需要我衝破重重障礙，做困難的事，我願意去做，因為我沒有其他野心。」這番話讓賀錦麗印象深刻。

請繼續往下閱讀...

相較之下，另一位熱門人選、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）因個人野心和對以巴衝突的立場而未獲選。一位民主黨人士表示：「賀錦麗擔心夏皮洛可能會搶走聚光燈，成為競選團隊的焦點。」

此外，夏皮洛對以色列-哈瑪斯衝突的立場也可能影響了決策。作為猶太裔美國人，夏皮洛雖然批評以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的政府，但仍支持以色列在加薩地帶的軍事行動，這可能與進步派選民的立場相左。

報導指出，華茲的選擇反映了賀錦麗團隊的多重考量。首先，華茲作為中西部州長，可能有助於爭取搖擺州選票。其次，他的忠誠度可能讓賀錦麗感到安心，特別是在她曾經作為拜登副手的背景下。最後，華茲的進步派立場可能有助於團結年輕選民和左翼支持者。

然而，這一決定也引發了一些討論。賓州聯邦參議員費特曼（John Fetterman）曾與夏皮洛在賓州赦免委員會共事，並對後者的政治野心表示擔憂。這或許也影響了賀錦麗的決策。

賀錦麗選擇華茲作為副手，展現了她在忠誠度、政治平衡和選民吸引力之間尋求最佳組合的努力。這一決定將如何影響2024年大選的走向，仍有待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法