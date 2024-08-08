賀錦麗副手華茲 長期中國經驗成美選爭議話題

2024/08/08 04:54

〔中央社〕美國民主黨副總統參選人華茲長期在中西部服務鄉里，沒有傲人學歷，因貼地氣成為副總統賀錦麗的競選副手。不過他早年的中國工作經驗及相關發言，在選舉期間已成對手共和黨攻擊焦點。

美國國家廣播公司（NBC）報導，獲民主黨總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）宣布為競選搭檔的明尼蘇達州長華茲（Tim Walz），長期與中國打交道的經驗，在兩黨競爭激烈，都對北京展現強硬立場的選戰中，可能會引起親中的爭議。

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共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）在社媒X貼文寫道，華茲與共產中國有35年非比尋常的關係，他必須向美國民眾解釋。

美國輿論這兩天密集搜尋試圖瞭解，華茲自1989年赴中國擔任教師到聯邦眾議員與州長期間，各種有關中國的發言與評論。包括對民眾的友好談話，以及對中國民主發展的強烈批評。

他曾在國會對天安門事件期間繼續留在中國表示，那時民主將在許多層面實踐．特別是人與人之間。關鍵時刻有機會在中國的高中教書，對我來說是非常重要的。

他和同樣是教師的妻子關．華茲（Gwen Walz）婚後前往中國蜜月。關．華茲婚前曾在地方報指出，華茲想去值得長期留念的地方約會。

華茲對中國社會態度友善，但不減對官方的批評。他曾在內布拉斯加州的明星前鋒報（Star-Herald）表示：「如果中國有適當領導成就將會無限。中國人民和善、大方，有本領，不斷對我提供幫助，前往那裡是我做過最棒的一件事之一。」

美國政壇人士有實際中國工作與生活經驗者屬少數，在選舉期間強烈反中氣氛下，熟悉中國未必能加分。共和黨方面持續質疑華茲的立場。

華茲擔任眾議員期間，是長期專注人權事務的美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）的成員，香港雨傘運動後，曾與國會訪問團前往香港。

在美國的香港民運人士敖卓軒在X貼文指出：「對賀錦麗選擇華茲為競選搭檔感到鼓舞。他曾擔任教師、加入國民兵，也是明尼蘇達州獲肯定的州長，我想要表達與這位好人碰面的經驗，及他對人權與中國事務的投入」。（編輯：陳正健）1130808

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