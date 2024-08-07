賀錦麗副手華茲遭質疑親中 過往經歷成雙面刃

2016年6月，華茲 （左）在國會山莊會見來訪的西藏精神領袖達賴喇嘛，共進午餐。（取自@Tim_Walz）

2024/08/07 19:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）選擇明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）作為副手，川普陣營及其支持者開始攻擊華茲與中國的過往關係，甚至暗示他是中共特務。然而，《日經亞洲》（Nikkei Asia）指出，儘管華茲與中國有淵源，但他近年來對中國政府的立場已轉趨強硬，共同發起一系列批評北京人權紀錄的法案，這種立場轉變可能令中國始料未及，迫使北京重新審視對美外交策略。

華茲於1989年天安門事件那年，透過哈佛大學「世界課堂」（WorldTeach）計畫到中國任教，他能說中文，經營一家帶領學生到中國的旅行公司，直到2003年。2007年到2019年擔任國會議員期間，他曾是「國會及行政當局中國委員會」（Congressional-Executive Commission on China）成員，並與西藏精神領袖達賴喇嘛會面。

請繼續往下閱讀...

這些經歷一方面讓華茲在外交談判上具備優勢，有助美國了解中國，另一方面卻也成為川普支持者攻擊的目標，試圖將其與中國共產黨聯繫起來。

《南華早報》報導，華茲被提名後，川普支持者立即發出嚴厲批評，主要集中在他與中國的關係上。前美國代理國家情報首長（DNI）格瑞尼爾（Richard Grenell）在社交平台X上發文指稱：「共產中國對於賀錦麗選擇華茲作為副總統候選人感到非常高興。沒有人比馬克思主義者華茲更親中。」

前美國國務院伊朗事務特別顧問諾龍哈（Gabriel Noronha）則分享了一段據稱是華茲2019年的言論，呼籲擴大美中軍事聯繫，以建立「穩固、持久的夥伴關係」。

紐約市調顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）執行長史東費什（Isaac Stone Fish）指出，在美國政治中，與中國的聯繫是一把「雙刃劍」。有中國經驗的人在重大問題上擁有專業知識，但這些聯繫也可能成為政治攻擊的目標。

事實上，華茲近年來已一改過往較為友好的立場，對中國政府多所批評。《日經亞洲》報導指出，華茲就任州長後，在貿易及人權議題上對中國態度轉趨強硬，並積極拓展與日韓等亞太國家的經貿往來。去年接受《日經亞洲》專訪時，華茲直言對中國近期表現失望，尤其在烏克蘭問題上偏袒俄羅斯。他更公開表態歡迎日企投資明尼蘇達州，但明確拒絕中國企業，顯示其對中政策已有根本性轉變。

華茲對中國的批評並非空穴來風。他在國會任職期間便積極關注中國人權問題，支持多項批評中國人權紀錄的法案，並與達賴喇嘛、香港民運人士等會面，展現對中國民主人權的支持。專家分析，華茲的立場轉變可能令中國政府始料未及，迫使北京重新審視對美外交策略。

澳洲國立大學政治學者宋文笛指出，選擇一位遠離中國主要接觸點的中西部政治人物，意味著北京必須重新建立溝通管道，為美中關係帶來新的挑戰與機遇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法