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中東局勢不穩 美呼籲公民離開黎巴嫩

美國向目前還留在黎巴嫩的美籍公民發出警告，建議他們最好用任何能取得的機票離開。黎巴嫩貝魯特機場示意圖。（美聯社）

美國向目前還留在黎巴嫩的美籍公民發出警告，建議他們最好用任何能取得的機票離開。黎巴嫩貝魯特機場示意圖。（美聯社）

2024/08/04 09:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中東局勢持續緊張，美國駐黎巴嫩首都貝魯特大使館3日對當地美籍公民發出警告，要求他們用任何能取得的機票離開，選擇留在原地的人必須做好應急對策，並且有可能要面對長期避難的生活。

《BBC》報導，雖然有許多航空公司已停飛黎巴嫩，但目前還是有航班可以選擇，除了美國之外，英國外交大臣拉米（David Lammy）也指稱中東局勢可能會迅速惡化，將派遣軍隊協助疏散，目前已投入軍艦和運輸直升機，但拉米也呼籲民眾在還有民航機能搭時趕快離開。

另一方面，加拿大建議民眾最好不要前往黎巴嫩和以色列，約旦外交部也要求在黎巴嫩的公民立即離開。美軍目前已向中東部署更多軍艦和戰鬥機，協助以色列防禦伊朗及相關武裝組織的攻擊。

據了解，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh），7月31日在伊朗首都德黑蘭遭暗殺身亡，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）放話會對以色列進行報復。

由伊朗資助成立的黎巴嫩真主黨，在當地時間4日凌晨0時25分許，向以色列北部的拜特希勒爾（Beit Hillel）發射數十枚火箭，以軍防空系統隨即進行攔截，目前尚無傷亡報告傳出。

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