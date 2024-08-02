哈尼雅伊朗遇襲身亡 CNN：遙控炸彈裝於兩個月前

哈尼雅遭暗殺炸死，巴勒斯坦人在以色列佔領區約旦河西岸拿著他的肖像抗議。（路透）

2024/08/02 18:53

〔中央社〕巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯政治領袖哈尼雅7月31日在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），他死於下榻客房所暗藏的遙控炸彈。

熟知內情的消息人士指出，這顆炸彈早在兩個月前就藏於哈尼雅（Ismail Haniyeh）停留德黑蘭期間下榻的招待處所客房，並待他入住時遙控引爆。

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伊朗政府和哈瑪斯（Hamas）都指控是以色列執行這起暗殺，但以色列方面不承認也不否認涉入。

消息人士還說，哈尼雅遇襲之後，以色列官員才向美國官員通報暗殺行動。伊朗官方媒體和哈瑪斯稍早宣稱，哈尼雅是被一枚從建物外頭發射的火箭所炸死。

不過哈尼雅下榻的招待處所由伊朗革命衛隊（Revolution-ary Guards）護衛，而炸彈被偷偷挾帶至屋內的消息曝光，顯示革命衛隊的維安出現令人震驚的漏洞。

CNN取得的影片畫面顯示，哈尼雅的遺體昨天從伊朗運抵卡達首都杜哈，準備今天下葬。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）昨天表示，在中東地區緊張情勢加劇的情況下，以色列已準備好因應各種狀況。

哈尼雅停留下榻處所被炸得一片狼藉。（法新社）

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