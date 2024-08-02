暗指中國！駐韓美軍司令拉卡梅拉：威脅南韓的不光是北韓

南韓統一部部長金暎浩和駐韓美軍司令拉卡梅拉。（歐新社）

2024/08/02 18:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》2日報導，美國和南韓的軍事同盟關係，在應對上向來以北韓為中心，但駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）近日暗示，南韓面臨的威脅不僅來自北韓，也來自中國，希望駐韓美軍能在應對上發揮作用，這個說法凸顯出，華府和首爾對駐韓美軍角色的看法差異。

華府內部愈來愈常討論，南韓在應對北韓以外其他全球威脅方面所能發揮的作用，也有人認為約2萬8500名駐韓美軍應該有助於嚇阻中國。對此，拉卡梅拉7月31日在華府一個線上論壇上被問及此事時直言，「威脅南韓的不僅是北韓」，且美韓1953年簽署的「共同防禦條約」也並未限定一個敵國，美軍已準備好保衛南韓免受「所有威脅」。

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「美韓共同防禦條約」第3條規定，美韓任一方在太平洋地區遭受武裝攻擊，都將對自身和平和安全構成危險，雙方均應採取行動，應對共同危險。第4條則表明，經雙方議定，南韓授予美國在其領土上部署陸、海、空部隊的權利。

南韓國立外交院院長兼反對黨議員金俊亨（Kim Joon-hyung，譯音）表示，一位美國軍事將領「如此公開」表明南韓面臨的威脅不光是北韓，非常引人關注，美國希望將南韓納入其全球戰略之中，但駐韓美軍的角色擴大到朝鮮半島以外地區，可能會導致南韓被拖進有關台灣問題的衝突。

金俊亨繼續指出，美國和日本7月28日宣布改組駐日美軍司令部，以深化與日本自衛隊的協作，此舉正是效法美韓聯合司令部，這也意味日本自衛隊可能介入朝鮮半島和台海的衝突。據了解，金俊亨和其他反對派議員正加緊蒐集連署，以在年底前通過一項國會決議，協助政府抵禦美國對南韓介入台海，或烏克蘭戰爭等全球挑戰的日益強烈的要求。

南韓智庫「韓國防衛網」資深分析師李一宇（Lee Il-Woo，譯音）表示，南韓面臨平壤核武，和中國山東省和遼寧省瞄準朝鮮半島西岸的飛彈的雙重威脅，且中國和俄羅斯軍機有時也會靠近脅迫南韓領空。不過，首爾和華府對朝鮮半島威脅的看法確實存在嚴重分歧，主要是首爾不想因為強調來自其最大貿易夥伴的威脅，進一步「激怒中國」。

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