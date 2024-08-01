日本男排秘密武器？ 球迷跪求「他」待到奧運結束

被各界認定「運氣爆棚」日本排球協會（JVA）會長川合俊一，透露自己前往巴黎看日本男排比賽，不少球迷紛紛跪求他等奧運結束再歸國。（圖擷取自@shunichi_kawai_1 IG、美聯社，本報合成）

2024/08/01 20:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本男排於昨（7月31日）奧運賽事中，迎戰上屆奧運銅牌得主阿根廷，最終日本以3：1戰勝阿根廷，力保晉級8強的一線生機。賽後日本排球協會（JVA）會長川合俊一，在個人IG發文祝賀日本男排首勝，還透露自己是在現場觀看比賽，消息一出，立即掀起球迷熱議，更紛紛跪求「運氣爆棚」的會長，等奧運結束後再歸國。

根據川合俊一在IG的發文透露，自己人生第一次到法國巴黎觀看排球比賽，「日本男排對阿根廷的比賽實在太精彩了！」，並讚賞每位選手都竭盡自己所能，「在下一場要跟美國對戰，加油喔！」。該文一出，不僅讓剛比賽完的日本男排選手紛紛讚讚，更吸引大批球迷留言，紛紛懇求「能給人帶來好運氣」的川合會長，接下來繼續待在巴黎觀看排球比賽，直到奧運閉幕式為止。

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綜合日媒報導，現年61歲的川合俊一，曾是前日本男排的隊長，現役時期曾參加過1984洛杉磯奧運和1988漢城奧運，引退後於2022年成為日本排球協會會長。報導指出，在去年男排奧運資格賽比賽期間，有球迷注意到場外若出現印有會長照片的個人選手旗，日本男排彷彿就獲得「運氣加成」，順利取得比賽勝利；反之，若會長的選手旗被收起來，日本男排就陷入苦戰或輸球的情況。

自此之後，川合俊一被各界冠上「強運」代表，更有不少排球迷笑說，川合會長是日本男排的「秘密武器」、「場外守護神」，只要印有他照片的物品在，似乎就能默默幫助日本男排奪勝，甚至還有網友在收看奧運男排的比賽轉播時，發現觀眾席上真有球迷攜帶小型的會長選手旗到場應援。

川合俊一是日本男排球迷視為的「秘密武器」，更有球迷攜帶印有他照片的旗幟前往奧運現場應援。（圖擷取自@vb_tawagoto、@COOLsuica 社群平台「X」，本報合成）

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