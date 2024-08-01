真的是金正恩麻吉？川普若當選 北韓叛逃官員曝：平壤或重啟談判

前北韓駐古巴大使館高級外交官李日奎透露，若川普重新執政，北韓可能重啟與美國的核武談判。（美聯社）

2024/08/01 13:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選共和黨籍參選人川普被外界看好回歸，最新叛逃到南韓的前北韓駐古巴大使館高級外交官李日奎（Ri Il Kyu）透露，若川普重新執政，北韓可能重啟與美國的核武談判。

據《路透》報導，前北韓駐古巴大使館高級外交官李日奎叛逃，是自2016年以來逃到南韓的最高級別北韓外交官，叛逃後他首次接受國際媒體採訪，李日奎指出，北韓當局已將俄羅斯、美國和日本列為今年及以後的首要外交政策重點。

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李日奎透露，在加強與俄羅斯關係的同時，平壤也渴望川普於11月的美國總統選舉勝出後重啟核談判，平壤的外交官正在為這種情況制定戰略，目標是國際社會解除對其武器計劃的制裁，不再列它為支持恐怖主義的國家，並尋求經濟援助。

報導指出，李日奎的言論表明，北韓目前的立場可能出現大轉變，最近其所發表的聲明，提及放棄與美國對話的可能性，並警告北韓可能進行軍事對抗。

李日奎也爆料，2019年金正恩與川普在越南的談判破局，是因為此次峰會金正恩決定將核外交委託給「缺乏經驗、無能」的軍事指揮官，直言「金正恩不太了解國際關係和外交，也不知道如何做出戰略判斷」；而這次外交部肯定會掌管談判，李日奎強調：「川普想再一次綁住朝鮮手腳4年、不給任何東西，可就沒那麼容易了。」

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