為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

真的是金正恩麻吉？川普若當選 北韓叛逃官員曝：平壤或重啟談判

前北韓駐古巴大使館高級外交官李日奎透露，若川普重新執政，北韓可能重啟與美國的核武談判。（美聯社）

前北韓駐古巴大使館高級外交官李日奎透露，若川普重新執政，北韓可能重啟與美國的核武談判。（美聯社）

2024/08/01 13:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選共和黨籍參選人川普被外界看好回歸，最新叛逃到南韓的前北韓駐古巴大使館高級外交官李日奎（Ri Il Kyu）透露，若川普重新執政，北韓可能重啟與美國的核武談判。

據《路透》報導，前北韓駐古巴大使館高級外交官李日奎叛逃，是自2016年以來逃到南韓的最高級別北韓外交官，叛逃後他首次接受國際媒體採訪，李日奎指出，北韓當局已將俄羅斯、美國和日本列為今年及以後的首要外交政策重點。

李日奎透露，在加強與俄羅斯關係的同時，平壤也渴望川普於11月的美國總統選舉勝出後重啟核談判，平壤的外交官正在為這種情況制定戰略，目標是國際社會解除對其武器計劃的制裁，不再列它為支持恐怖主義的國家，並尋求經濟援助。

報導指出，李日奎的言論表明，北韓目前的立場可能出現大轉變，最近其所發表的聲明，提及放棄與美國對話的可能性，並警告北韓可能進行軍事對抗。

李日奎也爆料，2019年金正恩與川普在越南的談判破局，是因為此次峰會金正恩決定將核外交委託給「缺乏經驗、無能」的軍事指揮官，直言「金正恩不太了解國際關係和外交，也不知道如何做出戰略判斷」；而這次外交部肯定會掌管談判，李日奎強調：「川普想再一次綁住朝鮮手腳4年、不給任何東西，可就沒那麼容易了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
2018川金會 美刻意排除文在寅
2024/05/12 05:30

2018川金會 美刻意排除文在寅
美前高官爆料川普不信任俄國、北韓 認為金正恩有機會就會捅他一刀
2024/05/25 14:23

美前高官爆料川普不信任俄國、北韓 認為金正恩有機會就會捅他一刀

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
全球喜迎新年卻不平靜 2024年國際五大軍聞一次看
2024/01/01 17:48

全球喜迎新年卻不平靜 2024年國際五大軍聞一次看
力挺川普！龐皮歐轟拜登外交失敗 稱中國是「最大威脅」
2024/07/19 13:26

力挺川普！龐皮歐轟拜登外交失敗 稱中國是「最大威脅」

公勢力加持投資台灣正夯 企業佈局首選桃園新時代A辦地標
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播