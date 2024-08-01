美國政治對立只是假象？ 最新研究顛覆認知

數據呈現方式影響美國政治兩極化認知，研究揭示民主共和黨支持者價值觀相似度被低估，示意圖。（圖擷取自維基百科公領域）

2024/08/01 10:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選即將於3個多月後登場，民主、共和兩黨的支持者似乎已經劍拔弩張，彷彿站在對立的戰線上。然而，最新研究卻有一個驚人的發現：這種政治對立可能只是我們的錯覺。

科學媒體《IFLScience》報導，2019年的一項調查顯示，80%的美國成年人認為黨派間的分歧正在擴大，並對這一趨勢表示擔憂。然而，根據2024年7月31日刊登在《社會心理學與人格科學》（Social Psychological and Personality Science）期刊的一項研究指出，美國政治兩極化的認知，很可能是因為民眾過度關注差異，而忽略了相似之處所造成的。這項研究結果可能顛覆我們對美國政治生態的既有印象。

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研究團隊的負責人、英國巴斯大學 （University of Bath）心理學系的沃爾夫（Lukas Wolf）博士表示：「大家普遍認為民主黨和共和黨的支持者之間有天壤之別，但我們的研究發現，這種差異其實被誇大了。事實上，兩邊的人在重要價值觀上相當接近。」

研究團隊巧妙地設計了一個實驗，他們將同一份民調數據，用兩種不同方式呈現給受試者。一組看到的是強調相似性的重疊分布圖，另一組則看到強調差異的柱狀圖。結果令人驚訝：看到分布圖的人，認為兩黨支持者的價值觀更相近，對未來也更有希望，甚至覺得雙方有機會達成共識。

反觀看到柱狀圖的組別，他們的反應與完全沒看到數據的人差不多，這說明了原來大家往往就帶著「兩黨差異很大」的預設立場在看問題。

沃爾夫博士進一步解釋：「這種被誇大的政治對立觀念，其實會帶來負面影響。人們會預期與不同立場的人互動會很糟糕，因此乾脆避而不見。這樣一來，大家對未來就會變得悲觀，因為覺得社會分裂難以彌合，也就不可能為了更好的未來一起努力。」

這項研究突顯了向公眾呈現數據的方式的重要性，這可能對社會產生重大影響。隨著美國總統大選臨近，這一發現可能對選民的認知和行為產生深遠影響，並為減少政治極化提供了新的思路。

這張圖表展示了同一組數據以不同方式呈現時的效果。左側的柱狀圖強調了民主黨和共和黨支持者在「仁慈」和「安全」價值觀上的差異。然而，右側的分布圖揭示了真相：兩黨支持者在這些價值觀上其實高度重疊，「仁慈」方面重疊度達94.9%，「安全」方面也有79.7%，這說明了數據呈現方式會極大地影響我們對政治分歧的認知。（圖擷取自University of Bath專頁）

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