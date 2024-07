川普陣營推新競選廣告 諷賀錦麗「邊境沙皇」

2024/07/30 23:15

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選倒數不到百天,共和黨川普(Donald Trump)陣營與民主黨賀錦麗(Kamala Harris)陣營今(30)日相繼推出競選廣告。川普在廣告中譏諷賀錦麗是「邊境沙皇」,抨擊民主黨管理不善,以致非法移民湧入美國;賀錦麗則注重向選民推銷自身,但也批評川普「意圖讓我們的國家倒退」。

《美聯社》報導,川普陣營今天在社群平台推出一則競選廣告,長度只有30秒,開頭直接稱呼賀錦麗「邊境沙皇」,援引《經濟學人》(The Economist)的報導標題說,在這段期間已有超過1千萬名非法移民進入美國,影片末尾更抨擊賀錦麗是「失敗、軟弱又危險的自由主義者」。

而民主黨陣營也推出了長度1分鐘的競選廣告還以顏色,影片前半段主要描述賀錦麗在加州長年擔任檢察官等經歷與成績,後半段則指控川普在施政上偏袒富裕階級,並意圖廢除《平價醫療法案》(Affordable Care Act)。

美國總統大選11月5日舉行,川普已獲共和黨提名,搭檔是現年39歲的范斯(JD Vance);賀錦麗的提名資格則要等到8月份的民主黨全國代表大會才能正式確定。

We believe in a future where every person has the opportunity not just to get by, but to get ahead. Where every senior can retire with dignity.



But Donald Trump wants to take our country backward.



We are not going back. pic.twitter.com/POhMKFIqZz