川普陣營推新競選廣告 諷賀錦麗「邊境沙皇」
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數不到百天，共和黨川普（Donald Trump）陣營與民主黨賀錦麗（Kamala Harris）陣營今（30）日相繼推出競選廣告。川普在廣告中譏諷賀錦麗是「邊境沙皇」，抨擊民主黨管理不善，以致非法移民湧入美國；賀錦麗則注重向選民推銷自身，但也批評川普「意圖讓我們的國家倒退」。
《美聯社》報導，川普陣營今天在社群平台推出一則競選廣告，長度只有30秒，開頭直接稱呼賀錦麗「邊境沙皇」，援引《經濟學人》（The Economist）的報導標題說，在這段期間已有超過1千萬名非法移民進入美國，影片末尾更抨擊賀錦麗是「失敗、軟弱又危險的自由主義者」。
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而民主黨陣營也推出了長度1分鐘的競選廣告還以顏色，影片前半段主要描述賀錦麗在加州長年擔任檢察官等經歷與成績，後半段則指控川普在施政上偏袒富裕階級，並意圖廢除《平價醫療法案》（Affordable Care Act）。
美國總統大選11月5日舉行，川普已獲共和黨提名，搭檔是現年39歲的范斯（JD Vance）；賀錦麗的提名資格則要等到8月份的民主黨全國代表大會才能正式確定。
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We believe in a future where every person has the opportunity not just to get by, but to get ahead. Where every senior can retire with dignity.— Kamala Harris （@KamalaHarris） July 30, 2024
But Donald Trump wants to take our country backward.
We are not going back. pic.twitter.com/POhMKFIqZz