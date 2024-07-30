日本體操男團獲《灌籃高手》經典名言鼓舞 網淚︰貫徹運動家精神！

日本男子體操代表隊教練透露，日本隊賽前曾獲得《灌籃高手》作者親筆簽繪，以及該作經典名言鼓勵。（歐新社、圖擷取自@HisashiMizutori 社群平台「X」，本報合成）

2024/07/30 19:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運如火如荼舉行，各國民眾除了關注精彩的體育賽事，選手們訓練過程、成長經歷等故事，也成為另類矚目焦點。日本男子體操代表隊29日逆轉擊敗中國隊摘金，事後教練透露日本隊賽前獲得《灌籃高手》作者親筆簽繪，以及該作經典名言鼓勵，掀起各國網友熱議，更紛紛大讚他們靠自己實踐這句名言的真諦。

綜合日媒報導，擔任日本男子體操代表隊教練的水鳥壽思，今（30）日一早在個人社群平台「X」（原推特）發文，分享日本隊賽前曾獲得一張來自舉世知名的經典運動漫畫《灌籃高手》的作者井上雄彥，特別親自繪製的簽名圖繪，上面除了有《灌籃高手》的男主角櫻木花道、宮城良田和安西教練，井上雄彥還寫上了一段訊息。

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從照片中顯示，井上雄彥在繪圖中寫下安西教練、同時也是《灌籃高手》最經典的名言︰「現在就放棄的話，比賽就結束了」，同時還寫著，「加油！日本代表！」水鳥壽思透露，「我們直到最後都沒有放棄！相信只要不放棄，繼續堅持下去，機會就會到來！非常感謝！」，該文曝光後，立即掀起各國網友熱烈討論、轉發分享。

網友紛紛表示，「這真的是太熱血了！」、「哇，讓我看得忍不住哭出來了！」、「這真是一場令人驚嘆的比賽」，另有人提到，井上雄彥並非第一次主動鼓勵現實運動中的選手們，是非常值得尊敬的日本漫畫家。更有不少人讚賞，日本男子體操代表隊的選手們，最後是靠自己貫徹安西教練的名言，在賽場上展現永不放棄的運動家精神。

日本男子體操代表隊29日逆轉擊敗中國隊摘金。（路透）

日本隊賽前曾獲得一張來自舉世知名的經典運動漫畫《灌籃高手》的作者井上雄彥，特別親自繪製的簽名圖繪。（圖擷取自@HisashiMizutori 社群平台「X」）

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