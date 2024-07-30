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梅洛尼會習近平關切印太緊張 中國官媒未提

義大利總理梅洛尼（右二）訪北京，29日會見中國國家主席習近平（左二）。（歐新社）

義大利總理梅洛尼（右二）訪北京，29日會見中國國家主席習近平（左二）。（歐新社）

2024/07/30 12:27

〔中央社〕義大利總理梅洛尼昨天會晤中國國家主席習近平。義大利總理府表示，雙方在閉門會議討論俄烏戰爭、中東局勢及「印太地區日益緊張的局勢」，中國官媒則未提此內容。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）27日到31日訪問中國。根據義媒報導，她昨天與習近平閉門會談約90分鐘，比預定時間更長。

會晤結束後，中、義官方摘要的內容重點明顯不同。中國透過官媒「人民日報」與央視發布新聞，多次強調雙方承諾傳承宏揚絲路精神。義大利總理府發布的簡短新聞稿中則未提到絲路精神。

義大利總理府新聞稿指出，在義中全球戰略夥伴關係20週年的背景下，兩國領導人討論了義中關係如何積極發展，強調在互信基礎上，建立「平衡且互惠」合作的重要性。會中也討論雙邊議程的主要議題，包括經濟貿易、科學與文化領域的合作。

義大利總理府指出，兩位領導人接著討論了國際議程的優先事項，包括烏克蘭戰爭、中東局勢進一步升級的風險，兩人也討論了印太地區日益緊張的局勢（growing tensions in the Indo-Pacific）。

義大利總理府指出，最終梅洛尼和習近平聚焦討論了一些共同關心的全球重大治理問題，包括人工智慧、應對氣候變遷，以及聯合國安理會改革進程。

義大利今年6月首度派遣航空母艦打擊群「卡富爾號」（ITS Cavour）到印太地區參加軍演，被認為是劍指中國，有意增加義大利在印太的「軍力存在感」。義大利官方新聞稿此次特別提到，梅洛尼訪中關切主題包括「印太地區日益緊張的局勢」；中國官媒報導則對此隻字未提。

中國官媒在新聞中提到，梅洛尼表示義大利堅持奉行一個中國政策，希望與中方加強對話合作。義大利總理府的新聞稿則未提到一中政策。

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