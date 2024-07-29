美國生產晶片流入俄羅斯 外媒曝和中國有關

一塊刻印的晶圓位於美國紐約馬爾他市的半導體工廠內，示意圖。﹝彭博社﹞

2024/07/29 13:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導自從2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有近40億美元價值的禁運晶片透過6000多家公司流入了俄羅斯，其中有許多公司的地址被發現登記在香港，顯然中國在這方面發揮至關重要的作用。

根據《紐約時報》 的一項調查，這些空殼公司的名字包括Olax Finance和Rikkon Holding。它們為許多俄羅斯軍事科技公司購買了數百萬個受貿易限制的晶片和感測器，辦公室的門上只有褪了色的號碼，無人應門，且門縫裡還插著一張空調廣告，裡面似乎沒有任何人。

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這些公司是把美國的研究實驗室、中國的工廠、俄羅斯的武器製造商、烏克蘭的戰場串聯起來至關重要的一環，也是美國政府和科技巨頭無法控制其資訊技術外流的主要原因，就在西方國家希望透過貿易限制切斷其半導體供應的同時，俄羅斯卻利用這些空殼公司秘密地建立起了一條強大的上下游供應鏈，最後導致該國在2023年最後3個月進口的晶片數量幾乎與2021年同一時期持平。

業內專家分析，中國是世界首屈一指的電子產品組裝國，而他們顯然也能輕易將這些零件運往俄羅斯。分析顯示，過去以美金為本位的交易現在卻越來越多以人民幣作為計算單位。

如今俄羅斯非但沒有陷入經濟孤立，反而在兩年多的與烏克蘭的衝突後變本加厲，而這些不為人知的生產供應鏈或許就是造成此現象的關鍵原因之一。

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