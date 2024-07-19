微軟大當機全球哀號 俄羅斯得意：我們沒事喔

第三方軟體更新導致全球採用微軟系統的裝置大當機。（彭博）

2024/07/19 23:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕提供資安防護的美國「眾擊」（CrowdStrike）公司軟體更新出錯，導致全球視窗系統電腦、平板等裝置19日大規模當機，影響空前。但遭西方廣泛制裁的俄羅斯，官員19日洋洋得意地說，他們並未受到影響，因為經過西方多年制裁，在資訊系統方面已經愈加自給自足。

在歐美、亞洲到非洲等多國金融、運輸、醫療、甚至政府機關系統，都遭這次大規模當機事件波及之際，俄國克里姆林宮和負責營運俄國所有核電廠的俄羅斯國營核子企業（Rosatom）等國營企業，以及主要銀行、航空公司，都未傳出系統故障，俄國金融和貨幣市場也運作順暢。俄國數位發展部說，「這次的情況再度凸顯，外國軟體替代品的重要性」。

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俄羅斯因烏俄戰爭遭西方制裁，微軟和其他西方資訊公司也因此均已暫停在俄國銷售新產品，並且縮減當地業務。這次更新軟體出包導致全球視窗系統裝置大當機的CrowdStrike公司，在俄國並無已知的客戶，俄國市場多由本土資安公司主宰，如卡巴斯基實驗室（Kaspersky Labs）。

非政府組織「網際網路保障協會（Internet Protection Society）」的克里馬列夫（Mikhail Klimarev）說，「CrowdStrike從2022年2月之後，肯定未在俄國提供任何服務」。

一名俄國貨幣交易員說，「由於遭制裁，每個人早就一直在為被從微軟的服務切斷的可能性做準備，當前的事件是對我們準備充分程度的考驗，目前為止，一切沒事，至少對主要參與者來說是這樣，市場上普遍沒有恐慌情緒」。

俄國第二大銀行VTB光是今年就投資500億盧布，逐步淘汰外國軟體，並計畫在年底前將國產軟體使用比例從目前的85%提高到95%。

不過，資訊專家莫塔欽（Eldar Murtazin）指出，軟體更新測試不足所帶來的風險是普遍存在的，俄國國產軟體不盡然就能避免未來也發生像這次CrowdStrike的事件，「若未對更新版軟體做適當控制，任何軟體都可能出現這類問題，不管是俄國還是非俄國軟體」，他說，此事若發生在3到4年前，也會有許多俄國公司受波及。

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