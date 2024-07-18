川普17歲孫女凱伊閃耀共和黨大會 展現家族溫暖與力量

凱伊在父親小唐納·川普（右）的介紹後，為爺爺穿站台演講。（美聯社）

2024/07/18 12:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕2024年共和黨全國大會（RNC）上，除了政治人物的激烈演說，還出現了一位令人注目的年輕面孔：前總統川普（Donald Trump）的長孫女凱伊·川普（Kai Trump）。17歲的凱伊，擁有青春洋溢的氣質，散發著川普家族的典型特徵，她17日在第3天的演講中，為家族增添了一份活力與溫暖。

《福斯新聞》（Fox News）報導，凱伊的演講，不僅分享了她與祖父的親密互動，更重要的是表達了她對川普的堅定支持和無條件的愛。她用真摯的語言，揭露了媒體對川普的誤解，並強調了川普的真實性格和對美國的熱愛。

請繼續往下閱讀...

凱伊是川普長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）與前妻凡妮莎·川普（Vanessa Trump）的女兒。她從小就展現出活潑開朗的個性，並熱愛高爾夫球運動，經常在社群媒體上分享她的球技。除了高爾夫球，凱伊也熱衷於經營自己的YouTube頻道，與粉絲分享她的生活、興趣和觀點。她熱愛南瓜香料拿鐵、義式火腿和乳清乾酪，也喜歡打壁球和網球，展現出年輕一代的活力與多元興趣。

今年3月，凱伊更是在位於西棕櫚灘（West Palm Beach）的川普高爾夫俱樂部（Trump Golf Club）贏得了女子俱樂部錦標賽，並曾與美國職業高爾夫名將狄尚波（Bryson DeChambeau）一起打球。

凱伊的影響力不僅僅局限於高爾夫球和社群媒體。在政治舞台上，她展現了對祖父川普的堅定支持。在共和黨大會上，凱伊以充滿活力的演講，為她的祖父川普拉票。她分享了與祖父的親密互動，展現了他們之間的溫馨關係。「他會在課堂時間打電話來問我高爾夫球打得怎麼樣，還會跟我分享他的高爾夫球經驗，但我不得不提醒他，我正在上課，之後再打電話給他。」

然而，凱伊也提到了川普近期遭受到的槍擊事件，並表達了她當時的擔憂：「上週六，我聽到他被槍擊的消息時感到非常震驚，我只想知道他是否安好。」

她強調了川普的堅韌，並表達了她對爺爺的無條件支持。「許多人讓我的爺爺經歷了地獄般的折磨，但他依然堅強地站著。爺爺，你真是我的榜樣，我愛你。」凱伊說道。「媒體把我的爺爺塑造成一個完全不同的人，但我了解他的真實的一面。他非常關心我和這個國家，他每天都在為讓美國再次偉大而努力。」

報導提到，凱伊的演講不僅充滿了溫情，更展現了川普家族對政治的熱愛和對美國的期許。她不僅是川普家族的一份子，更展現出自己獨特的魅力，在政治舞台上留下深刻的印象，也為川普家族增添了一份青春活力。

17歲的凱伊外表亮麗，擁有家族的典型特徵。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法