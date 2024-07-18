科技億萬富豪助范斯快速躍升政壇！ 紐時披露內幕

俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）從政僅兩年，便成為共和黨總統參選人川普的競選搭檔。（路透）

2024/07/18 09:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》16日披露，俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）被前總統川普選為2024年競選搭檔，這背後是他與矽谷億萬富豪的深厚關係。雖然39歲的范斯在矽谷只工作了不到5年，但這段經歷為他在共和黨內的驚人崛起奠定了基礎，並很可能影響他的政治生涯。

據報導，上個月，范斯飛往舊金山為川普舉辦籌款活動，隨後在出身加州的科技業億萬富豪塞克斯（David Sacks）豪宅舉行私人晚宴，與20多位科技和加密貨幣高管及投資者會面。塞克斯是世界最大的第三方支付平台PayPal前高管，也是著名企業家，與范斯在矽谷建立了緊密聯繫。當晚的30萬美元（約新台幣977萬元）1人的晚宴上，川普非正式地詢問在場人士應選誰當副手，結果大多數人推薦范斯。

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范斯在矽谷期間，與提爾（Peter Thiel）、馬斯克（Elon Musk）等人建立了重要聯繫。提爾是PayPal的創辦人之一，對保守派政治活動有重大影響力。馬斯克則是特斯拉和SpaceX的創辦人，以創新精神聞名於世。這些億萬富豪多次資助范斯的政治活動，並遊說川普選擇他作為副手。

在2022年期中選舉之前，提爾捐贈了1500萬美元（約新台幣4.9億元）支持范斯的參議員競選，而塞克斯則捐贈了100萬美元（約新台幣3257萬元）。川普在社交平台上稱，選擇范斯的原因之一是他的「科技和金融領域的成功生涯」。

然而，《紐時》指出，如果川普和范斯在11月當選，尚不清楚范斯是否會支持矽谷的利益。他曾讚揚聯邦貿易委員會（FTC）對科技巨頭的反壟斷訴訟，並呼籲拆分Google，稱其為「明確的進步派科技公司」。

范斯與科技界的淵源始於耶魯法學院，他在此認識了提爾。畢業後，范斯搬到舊金山，在生物科技公司Circuit Therapeutics工作，後來加入提爾的風險投資公司Mithril Capital，這些經歷讓他在矽谷建立了廣泛的人脈。

2020年，范斯在辛辛那提創立了自己的風險投資公司Narya Capital，籌集了1.2億美元。他投資了保守派支持的平台如Rumble，並考慮投資社交網絡Parler。

報導指出，雖然提爾與川普的關係淡化，但范斯與川普的聯繫更緊密。馬斯克也私下鼓勵川普選擇范斯作為副手，並稱這是「極佳的決定」，范斯的政治前途在矽谷億萬富豪的支持下持續上升。

億萬富豪馬斯克、提爾（右），據傳是范斯政治生涯迅速攀升的重要推手（法新社、維基百科，本報合成）

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