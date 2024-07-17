川普遇刺未遂 FBI與國土安全部示警潛在報復行動

川普帶傷出席威斯康辛州的密爾瓦基（Milwaukee）共和黨全國委員會（RNC），已被提名為共和黨總統候選人。（美聯社）

2024/07/17 15:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕《福斯新聞》（Fox News）16日報導，美國聯邦調查局（FBI）與美國國土安全部（DHS）在本週發布了一份聯合情報通告，警告可能出現針對前總統川普遇刺未遂事件的報復行動。這份通告由《Politico》率先披露，內容指出極端分子或其他人士可能對川普遇刺事件做出「後續或報復性的暴力行為」。

這份4頁的情報通告警告，極端分子已針對「被認為是政治或意識形態上的對手」發動或策劃攻擊，並且已分享給多個情報與執法機構。通告中並未提及任何具體目標，而此類通告並不罕見，通常用於提醒民眾保持警戒。

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根據《Politico》報導，情報通告部分內容指出：「鑑於部分線上社群中的個人在針對川普遇刺未遂事件做出回應時，曾威脅、鼓吹或提及暴力行為，FBI與DHS仍然擔憂可能出現後續或報復性的暴力行為。」這份情報通告也表示，針對與選舉相關的目標，攻擊或其他破壞事件的威脅程度已經升高。

川普於7月13日在賓州一場競選集會中遭到一名槍手襲擊，槍手被確認為20歲的庫克斯（Thomas Matthew Crooks）。庫克斯朝川普開槍，子彈擊中了他的耳朵。

事件造成一名義消康沛拉托爾（Corey Comperatore）身亡，另外兩名受害者，分別是來自賓州紐肯辛頓（New Kensington）的57歲達奇（David Dutch）與來自賓州月鎮（Moon Township）的74歲科普哈弗（James Copenhaver）受傷，2人目前情況穩定。

川普目前正在威斯康辛州的密爾瓦基（Milwaukee）參加共和黨全國委員會（RNC），已被提名為共和黨總統候選人，俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）則被選為他的競選搭檔。

FBI已於7月14日宣布，將對這起遇刺未遂事件進行調查，以釐清是否有恐怖主義行為的可能性，但目前尚未確定襲擊事件的動機。

這份情報通告發布前，FBI局長雷伊（Christopher Wray）已多次警告美國正面臨著「恐怖主義威脅升高的環境」，並強調危險人士正在越過南部邊界。

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