巴西蛇蠍網美脅迫粉絲賣淫 受害者高達20多人

巴西網美凱特‧托雷斯（Kat Torres）遭爆，利用高人氣及成功人設矇騙粉絲，脅迫受害者當脫衣舞孃、賣淫賺錢。（本報合成，擷取自X）

2024/07/16 16:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西網紅托雷斯（Kat Torres）在IG擁有120萬人追蹤，憑藉悲慘童年經歷，塑造正能量網美的形象，吸引不少仰慕者支持。然而私底下卻矇騙粉絲，不僅把人當成奴隸使喚，甚至逼迫對方賣淫，受害者高達20多人。

根據《BBC》報導，托雷斯結婚後在美國德州後租了一棟房子，提供給飛來當地為她工作的粉絲居住，並承諾會協助他們實現夢想，沒想到全是騙局。

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1名巴西女子德雷西（Desirrê Freitas）表示，托雷斯哄騙她從德國飛到美國為她工作，幾週後竟要求她去脫衣舞孃俱樂部工作，之後更被威脅改去賣淫，全部收入不僅會被扣押，業績未達標的話還得露宿街頭。

2022年9月德雷西家人與她失去聯繫，開始透過社群媒體尋人引起外界關注，但托雷斯卻逼迫受害者錄製影片，向外界宣稱沒事並要求家人停止找人。幸好托雷斯的前助理出面通報美國警方，托雷斯才終於被逮捕並驅逐出境回到巴西。

巴西法院以人口販賣及奴役德雷西等罪名，判處托雷斯8年有期徒刑。20多名受害女性正在接受心理治療，希望能從托雷斯帶來的痛苦中盡速恢復。

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