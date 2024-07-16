為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

巴西蛇蠍網美脅迫粉絲賣淫 受害者高達20多人

巴西網美凱特‧托雷斯（Kat Torres）遭爆，利用高人氣及成功人設矇騙粉絲，脅迫受害者當脫衣舞孃、賣淫賺錢。（本報合成，擷取自X）

巴西網美凱特‧托雷斯（Kat Torres）遭爆，利用高人氣及成功人設矇騙粉絲，脅迫受害者當脫衣舞孃、賣淫賺錢。（本報合成，擷取自X）

2024/07/16 16:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西網紅托雷斯（Kat Torres）在IG擁有120萬人追蹤，憑藉悲慘童年經歷，塑造正能量網美的形象，吸引不少仰慕者支持。然而私底下卻矇騙粉絲，不僅把人當成奴隸使喚，甚至逼迫對方賣淫，受害者高達20多人。

根據《BBC》報導，托雷斯結婚後在美國德州後租了一棟房子，提供給飛來當地為她工作的粉絲居住，並承諾會協助他們實現夢想，沒想到全是騙局。

1名巴西女子德雷西（Desirrê Freitas）表示，托雷斯哄騙她從德國飛到美國為她工作，幾週後竟要求她去脫衣舞孃俱樂部工作，之後更被威脅改去賣淫，全部收入不僅會被扣押，業績未達標的話還得露宿街頭。

2022年9月德雷西家人與她失去聯繫，開始透過社群媒體尋人引起外界關注，但托雷斯卻逼迫受害者錄製影片，向外界宣稱沒事並要求家人停止找人。幸好托雷斯的前助理出面通報美國警方，托雷斯才終於被逮捕並驅逐出境回到巴西。

巴西法院以人口販賣及奴役德雷西等罪名，判處托雷斯8年有期徒刑。20多名受害女性正在接受心理治療，希望能從托雷斯帶來的痛苦中盡速恢復。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
貴婦奈奈吸金大法曝光 賈永婕17字完美形容過人處
2024/03/28 15:48

貴婦奈奈吸金大法曝光 賈永婕17字完美形容過人處
「7成都有在賣淫！」F奶網美爆圈內黑暗面 價碼、步驟全公開
2020/10/18 16:25

「7成都有在賣淫！」F奶網美爆圈內黑暗面 價碼、步驟全公開

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
悚！南韓YouTuber法院前直播 遭同行砍殺身亡
2024/05/11 12:40

悚！南韓YouTuber法院前直播 遭同行砍殺身亡
網美Jasmine午睡醒來驚見泳池門鎖被打開 2歲兒跌入溺水亡
2024/05/19 13:19

網美Jasmine午睡醒來驚見泳池門鎖被打開 2歲兒跌入溺水亡
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播