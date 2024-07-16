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肯亞垃圾場驚見多人屍塊 殺人魔被捕自稱殘害42女

肯亞垃圾場陸續發現9名女性的屍塊，兇嫌哈盧沙自稱從2022年起殺害了42女。圖為工作人員取出裝有屍塊的麻袋。（歐新社）

肯亞垃圾場陸續發現9名女性的屍塊，兇嫌哈盧沙自稱從2022年起殺害了42女。圖為工作人員取出裝有屍塊的麻袋。（歐新社）

2024/07/16 09:37

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞首都奈洛比一處原本是廢棄採石場的垃圾場，陸續發現9名女性的屍塊，兇嫌哈盧沙（Collins Jomaisi Khalusha）自稱從2022年起殺害了42女，當中包括他的妻子。

《BBC》報導，垃圾場從本月12日起發現大量屍塊，嫌犯哈盧沙15日凌晨在酒吧觀看歐洲國家盃足球決賽時被捕，警方到他住處搜索時，發現當地距離垃圾場僅100公尺。

警方從哈盧沙家中搜出大量受害者物品，包括10支手機、1台筆電、身分證和女性衣物，同時還找到疑似用來肢解受害者的刀械，以及9個用來裝屍塊的麻袋。

警方表示，這些死者的年齡介於18歲至30歲之間，都是被同樣手法奪走性命，垃圾場的屍塊呈不同腐爛狀態，最後1名被害者應是在11日遇害。

雖然官方指稱尋獲9人遺骸，但協助搜索的瓦韋魯（Joseph Waweru）透露，他已經清點出16具遺體，全部都被分屍。警方目前正在審問哈盧沙以確認犯案動機，他預計會在16日出庭。

對死者奧維諾（Josephine Mulongo Owino）的手機進行分析後，發現她在失蹤當天進行了一些行動支付交易。除了哈盧沙之外，還有1人因為持有受害者手機被捕。

在本案發生後，外界開始質疑為何2年內有高達42人遭謀殺，警方卻一點都沒有察覺。由於垃圾場旁就有警察局，目前已將當地警方調走，並調查其中是否有人涉案。

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