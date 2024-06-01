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屍體餵豬吃！加拿大連環殺手狠奪49女命 監獄內遭囚犯襲擊送醫不治

加拿大連環殺手皮克頓被控殺害49名女性，傳出在監獄遭另名囚犯襲擊後送醫不治。（路透）

加拿大連環殺手皮克頓被控殺害49名女性，傳出在監獄遭另名囚犯襲擊後送醫不治。（路透）

2024/06/01 11:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大現年74歲的連環殺手皮克頓（Robert “Willie” Pickton），被控在1990至2000年代初期殺害了49名女性，2007年被判無期徒刑且至少25年才能假釋，不料他5月19日在魁北克省卡捷港監獄遭另名囚犯襲擊，送醫不治。

據《美聯社》報導，皮克頓在溫哥華郊區高貴林港自身擁有的養豬場持續犯案，直到2002年才東窗事發，他將流浪女性、性工作者、吸毒者帶回去後殘忍勒斃，再將遺體餵給豬隻食用，衛生官員則向購買豬肉的居民發出警告，指稱當中可能摻有人肉。

皮克頓曾向便衣警察表示自己殺害了49名女性，警方則懷疑有48名失蹤女子和他有關。在對養豬場展開搜索後，一共驗出33名女性的遺骸或DNA，由於證據原因，最終指控皮克頓謀殺26名女性，法院於2007年判處他6項二級謀殺罪成立。

皮克頓在魁北克省卡捷港監獄服刑多年，如今遭51歲囚犯襲擊導致傷重不治，受害者帕平（Georgina Papin）的家屬卡迪納爾（Cynthia Cardinal）表示，得知皮克頓的死訊後，她終於能從帕平遇害的陰影裡走了出來。

警方當時整理出疑似被皮克頓殺害的48名失蹤女性。（路透）

警方當時整理出疑似被皮克頓殺害的48名失蹤女性。（路透）

皮克頓作案養豬場空拍圖。（路透）

皮克頓作案養豬場空拍圖。（路透）

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