灰熊媽媽1次帶5娃 創黃石公園70年來最溫馨紀錄

迄今為止，母灰熊獨力養育幼崽數量最多的紀錄是4隻。（圖擷取自美國公共廣播公司PBS專頁）

2024/07/15 14:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）出現驚喜！1隻灰熊媽媽帶著5隻幼崽在園區內悠閒漫步，如此龐大的灰熊家庭，是該公園近70年來的首例，讓遊客和專家驚嘆不已。

據科學媒體《IFLScience》報導，這段珍貴畫面是由黃石公園導遊巴拉特（Andrea Baratte）於6月6日上午拍攝的。影片中，灰熊媽媽帶著5個毛茸茸的小傢伙，步伐穩健地穿越草地，模樣十分可愛，吸引了眾多遊客駐足觀賞。

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黃石國家公園發言人維雷斯（Linda Veress）表示，根據園方自1959年以來的完整紀錄，這是首次在園區內觀察到如此龐大的灰熊家庭。

值得一提的是，在黃石公園周邊地區，最著名的灰熊「399號」（Grizzly 399）曾在2020年春天帶著4隻幼崽出現，當時就已經震驚了各界。這個不尋常的灰熊家庭還成為了最近發行的紀錄片《399：泰頓女王》（399: Queen of the Tetons）的核心內容。

然而，美國地質調查局（U.S. Geological Survey）機構間灰熊研究團隊的首席研究生物學家范曼恩（Frank van Manen）指出，這5隻幼崽可能並非全部來自同1隻母熊。「這群幼崽很可能是領養的結果，」范曼恩解釋道，「最近在該地區曾觀察到2隻帶著幼崽的母熊靠得很近。過去我們曾透過基因分析證實過領養的案例。」

維雷斯也表示，目前尚不清楚這5隻幼崽是否全部為親生。「我們不知道這5隻幼崽是否都是牠親生的，或者牠可能領養了其中一些。」

無論如何，這個5胞胎灰熊家庭的出現，都為黃石公園增添了一抹溫馨的色彩，也讓科學家們更加關注灰熊的生態習性和適應能力。然而，專家也提醒，灰熊寶寶的存活率並不高，尤其是在競爭激烈的野外環境中。

「在黃石公園，灰熊平均每胎只生產2隻幼崽，而且僅有約49%的幼崽能存活到滿1歲。」維雷斯解釋道，「如果這5隻幼崽都能存活到獨立生活（通常是2歲），將是一個奇蹟。」

這些靜止畫面來自1段黃石國家公園灰熊帶著5隻幼崽的影片。野生動物專家表示，5隻幼崽的一窩幾乎聞所未聞，這隻母熊可能領養了其中一些幼崽。（圖擷取自YouTube影片）

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